Ni que sigui a través de pel·lícules com Todos los hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976), qui més qui menys ha sentit a parlar de l'afer Watergate i de com la descoberta per part d'uns periodistes del Washington Post d'una trama d'escoltes il·legals a la seu del partit demòcrata va fer caure per primera vegada un president dels Estats Units: el republicà Richard Nixon.

La mala praxi d'aquest president i la pressió exercida envers la seva figura per part del citat mitjà de comunicació no va començar, però, en aquest episodi mundialment conegut. L'any 1971, els principals diaris dels Estats Units (encapçalats pel New York Times i el mateix Washington Post) van decidir informar als seus lectors al voltant dels anomenats «arxius del Pentàgon», una sèrie de documents que evidenciaven com el govern dels Estats Units (primer amb Johnson al capdavant i posteriorment amb Nixon) s'havia encarregat d'amagar informació als seus ciutadans al voltant de temes tan crucials com, per exemple, la guerra del Vietnam.

La resposta de Nixon fou qüestionar i fins i tot censurar la llibertat d'expressió d'aquests mitjans, un fet inaudit en tractar-se de la Primera Esmena de la Constitució dels Estats Units i que va acabar en una dura batalla legal davant el Tribunal Suprem.

A través d'un guió escrit a quatre mans per Liz Hannah (la qual també exerceix de productora del film) i de Josh Singer (guionista i guanyador de l'Oscar per un altre film de denúncia i investigació periodística com fou Spotlight), Steven Spielberg elabora un relat que, a banda de esdevenir una anàlisi al voltant de la censura que pot exercir un govern a la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació, també s'erigeix com un al·legat al voltant de la figura de l'editora Katherine Graham, primera dona a convertir-se en cap visible d'un diari com el Washington Post i que, juntament amb el director en cap Ben Bradlee, va aconseguir per una banda rellançar i dignificar un diari històric que es trobava aleshores en decadència i, per l'altra, lluitar pel dret del ciutadà a ser informat.

Amb un equip tècnic farcit dels col·laboradors habituals de Spielberg i encapçalats pel mestre musical John Williams i el director de fotografia Janusz Kaminski, Los archivos del Pentágono compta amb una parella d'intèrprets de solvència més que contrastada com són Tom Hanks i Meryl Streep, la qual, curiosament i tot i la seva vastíssima filmografia, es posa per primera vegada a les ordres de Steven Spielberg.