Un rèquiem literari pels pares

Richard Ford rememora a Entre ellos les històries de vida dels seus pares, Parker i Edna, descobrint en les seves línies el batec del cor de l'Amèrica profunda. Homenatge, biografia, literatura en estat pur, és alhora una reflexió sobre l'òrbita generada pels pares, en la qual, ho vulguin o no, girarà la vida dels seus fills.

El grup crida l'atenció a les pistes de les naus industrials que visiten. El seu pare, representant de vendes, recorre Arkansas, el cor de l'Amèrica profunda, amb la seva dona i el seu fill acabat de néixer. Ells l'esperen al cotxe mentre ell fa les vendes, així faci una calor insuportable, plogui o troni.

Després, com si es tractés d'una família nòmada, dormen en motels de ruta i mengen en paradors on la casualitat els reuneix amb el mateix nombre de venedors del mateix estat. Hi ha una casa en algun lloc, a Little Rock, que poc importa. La casa és el cotxe, és el viatge.

El nen acabat de néixer és Richard Ford, qui utilitza aquells remots records per narrar a Entre ellos, biografia novel·lada de la vida dels seus propis pares i els primers anys de vida de qui es convertiria en un escriptor que, amb aquell mateix bagatge de vida, seria una figura literària moderna.

Qui hagi llegit alguna de les magnífiques novel·les de Richard Ford sap que en els seus textos té assegurades dues coses, profunditat de sonda, amb una visió detallada i única de personatges quotidians, i no per això trivials, i una qualitat literària absoluta, pròpia d'un dels grans escriptors vius de la literatura contemporània.

Tal és el cas del cicle de novel·les protagonitzades per l'immortal Frank Bascombe, com el Día de la Independencia o El periodista deportivo, ambiciosos retrats del pols i de l'ànima dels Estats Units. Sempre movent-se en les aigües d'una ficció molt realista, la seva nova publicació, Entre ellos,publicada per Anagrama Editorial, parteix aquest cop de la més pura realitat. Una veritat, com el mateix escriptor diu, ficcionada pel record i els buits que l'atzar deixa a la història dels seus propis pares.

Postals domèstiques d'una parella que va rebre l'arribada de Richard quan ja no ho esperava, després de tant intentar-ho: «Durant tot aquest temps van desitjar tenir fills. Era el normal. Però senzillament no els tenien. No sabien molt bé per què. I això els mantenia més units, com si s'haguessin aïllat tant del passat com del futur».

La història de tots dos pares és aclaparadora, emocionant. Parteix del relat de vides comunes, quotidianes i mínimes, com les de la seva família, per narrar tota una època, llançar-se en picat sobre l'essència de la vida de l'Amèrica del Nord i, amb elegància verbal, amb un humor delicat, aconseguir una reflexió no només de l'amor filial, del temps passat, sinó de la vida mateixa. Rèquiem pels seus pares, novel·la, biografia, memòria, el llibre es compon de dos textos escrits amb trenta-cinc anys de diferència. Un que dedica al seu pare (Parker), el més recent; i l'altre, a la seva mare (Edna).

I, alhora, Entre ellos reflexiona sobre el reflex i l'ombra dels nostres pares en nosaltres mateixos, aquella òrbita que les seves vides generen en els seus fills, que seguiran, encara que no estiguin entre nosaltres, creant certa gravetat sobre la seva descendència, que des de llavors girarà al voltant del seu record. Diu Ford del seu pare que li hagués agradat parlar amb ell d'adult a adult, aquest va morir quan ell tenia l'edat de setze anys, però que si el destí hagués allargat la seva vida, potser, per la seva mateixa influència, l'escriptor no hauria escrit mai una sola paraula.

Richard Ford és premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2016, premi Pulitzer i PEN/Faulkner, guardons que l'han confirmat com un dels millors escriptors nord-americans de la seva generació: «El millor escriptor en actiu d'aquest país», segons diria amb total encert Raymond Carver.