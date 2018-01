«El pasajero» · Estranys en un tren

La col·laboració entre el director català Jaume Collet-Serra i l'actor Liam Neeson és una de les millors i més productives del cinema d'acció actual. Avui s'estrena el seu quart treball conjunt, El pasajero, que no està tenint el mateix èxit de taquilla que els anteriors però revalida la seva aposta per un cinema d'acció tan rigorós com entretingut.

La seva col·laboració va començar amb l'esplèndida Sin identidad, un exercici de suspens que tant era un homenatge a Hitchcock com una evolució dramàtica de la renovada popularitat de l'actor arran de l'èxit de Taken. Després va venir Non-Stop, una altra fusió entre intriga i acció que renunciava a grans profunditats per lliurar-se a una molt entretinguda set piece ambientada en un avió. Fa dos anys va arribar el seu tercer treball conjunt, i també el millor: Una noche para sobrevivir, magnífica faula generacional amb pare i fill fugint plegats del gàngster que es vol venjar d'ells. Ara El pasajero recupera la idea d'un espai únic (un tren, aquí) i un Neeson traient tota la punta possible a la seva imatge d'antiheroi expeditiu.

El protagonista del film és Michael McCauley, un home de negocis que, com cada dia dels darrers anys, agafa el tren després d'un agitat dia de feina per tornar a casa. Però el dia aporta una sorpresa inesperada: Joanna, una dona que li fa un encàrrec tan inesperat com perillós. Sense suficients proves per donar l'alarma, i amb el tren en marxa, el protagonista inicia una angoixant aventura a contrarellotge per impedir mals majors. Com es pot veure, Collet-Serra i Neeson continuen fidels al seu ideari creatiu amb una pel·lícula que serà sobretot molt dinàmica i imprevisible, però també una posada al dia de les solucions hitchcockianes. Al costat de Neeson destaca la presència de Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks i l'espanyola Clara Lago.