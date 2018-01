Té futur el cinema del futur?

La indústria de l´exhibició cinematogràfica no està passant pel seu millor moment al nostre país. Les noves formes de consumir cinema, i especialment sèries, a través de serveis en streaming com Netflix o HBO han provocat que la comoditat del saló hagi desplaçat gradualment les sales de cinema a un segon pla. Per si no n´hi hagués prou, altres tecnologies com les televisions amb resolució 4K o les pantalles de gran format a preus més baixos han ajudat a provocar aquesta situació.

Però el que la tecnologia li ha llevat al cinema, li ho podria tornar a donar. Des de 2004, any rècord en el qual van assistir gairebé 144 milions d´espectadors a les sales espanyoles, l´afluència de públic als cinemes del país ha anat reduint-se gradualment i irremissiblement fins als 78,69 milions de 2013. Entre les noves tecnologies audiovisuals domèstiques i, per què no dir-ho, també la pirateria, els cinemes van perdre gairebé la meitat dels espectadors en tan sols nou anys.

El 2014 van començar a arribar els projectors làser a les sales espanyoles, i 2015 va ser l´any del llançament d´un sistema de so que canviaria la forma de veure, o més aviat d´escoltar, el cinema: el so Dolby Atmos. L´estrena de la pel·lícula d´animació de Disney Brave va suposar un punt d´inflexió tecnològic que ens ha portat fins al moment actual. L´any passat van visitar els cinemes 100 milions d´espectadors, en un continuat ascens des de 2013.

Encara que la irrupció de noves tecnologies audiovisuals no és l´única causa, sí que és una de les més destacades. I això no és més que el principi. El passat mes de desembre es va inaugurar a Barcelona una de les sales de cinema més modernes del món, on diuen que veure una pel·lícula és una experiència única i irrepetible. Però, és realment així? Com no podia ser d´una altra forma, vam anar a comprovar-ho...



El cinema ha tornat

Batejada com «Dolby Cinema Cinesa La Maquinista», aquesta sala barcelonina és la primera a Espanya a incorporar un doble projector làser amb resolució 4K capaç de reproduir imatges HDR –alt rang dinàmic– amb el sistema Dolby Vision. Aquest nou format de projecció es combina amb el sistema de so Atmos, que es compon de 93 caixes acústiques independents que estan repartides per tota la sala. Però no solament per les parets, sinó també pel sostre. Això permet que el so es desplaci –literalment– dins de la sala, aconseguint efectes auditius realment sorprenents.

Si bé és cert que els laboratoris nord-americans van jugar amb avantatge a l´hora de mostrar-nos aquesta nova tecnologia –la pel·lícula projectada va ser el nou lliurament d´Star Wars–, l´experiència va ser realment única i irrepetible.

El contrast de la imatge, el realisme dels colors i l´experiència 3D d´aquest sistema ens va deixar sense paraules. Mai havíem vist –ni escoltat– res semblant. I com existia la possibilitat que el fanatisme d´un servidor per la saga galàctica m´hagués provocat certa imparcialitat a l´hora de valorar la projecció, la vaig anar a veure pocs dies després a un cinema convencional. I la diferència és abismal. El cinema, gràcies a la tecnologia, torna a ser de cinema, i de nou mereix la pena pagar per anar a gaudir una bona pel·lícula.