Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Albert Guinovart estrena el seu «rèquiem» · Girona



El compositor Albert Guinovart presenta aquest dissabte, a 2/4 de 9 del vespre a l'Auditori de Girona, el seu Rèquiem. L'obra serà interpretada pel Cor Jove de l'Orfeó Català amb la direcció d'Esteve Nabona al costat de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears sota la batuta de Pablo Mielgo. És el tercer treball d'inspiració religiosa de Guinovart que en aquesta ocasió aborda la mort com a culminació de la vida.



Fira de rebaixes al Firestoc · Banyoles

Pavelló de la Draga · Dissabte 27 i diumenge 28

Com cada any en el període de rebaixes d´hivern, al pavelló de la Draga s´hi podran trobar tot tipus de productes al millor preu oferts per comerciants de Banyoles i de les comarques gironines. Els visitants podran gaudir de diferents productes i ofertes que ofereixen uns 40 expositors que ocuparan gairebé 60 estands.



«Liquidació total» · Girona

Sala La Planeta · Dissabte 27 i diumenge 28

Dos músics interpreten peces pròpies i també d´altres que els van marcar durant la seva joventut (Llach, Rollings, Beatles...). Aquest llit sonor serveix perquè ens expliquin experiències de la seva adolescència a la Girona dels anys 70. Els textos pertanyen a autors reconeguts com Ministral, Bertrana, Pairolí, Bolaño o Comadira i a altres de desconeguts.



«Udul» de Los Galindos

Teatre Principal · Dissabte 27

Los Galindos afronten a Udol un exercici de recerca i redescobriment de les capacitats corporals i de confrontació emocional de l´individu amb ell mateix. Paisatges on l´encontre i la desavinença conviuen en la proximitat d´un espai definit per l´ambigüitat. Circ d´entranya, visceral i simple, on els personatges busquen desencallar les situacions per seguir existint.



«Pluja» d´Albà i Peya · Bescanó

Teatre de Bescanó · Dissabte 27

No hi ha res més màgic que sentir l´alè de l´artista, crear una intimitat que només el teatre pot oferir. Aquesta màgia és la que desperten Guillem Albà i Clara Peya amb Pluja. Un espectacle «cara a cara», sense artificis, fet de petites accions, i molta imaginació de dos artistes i amics que juguen, ballen i canten davant del públic. Espectacle per adults.



Mojinos Escozíos · Salt

La Mirona · Dissabte 27

Amb 16 discos editats, dels quals s'han venut més de 2 milions de còpies i més de 1.500 concerts a les seves esquenes, Mojinos Escozíos són avui dia tot un referent del rock espanyol, encara que en la seva versió més humorística. Dissabte visiten La Mirona per presentar un concert en el qual repassaran bona part de la seva col·lecció de grans èxits.



Janoska Ensemble · Banyoles

Auditori de l´Ateneu · Diumenge 28

El Janoska Ensemble és el resultat d´una esbojarrada i singular barreja d´elements i estils: vincles familiars, l´herència musical dels diversos països de l´antic món austro-hongarès, la tradició clàssica... El seu domini de l´instrument i de la tècnica de la improvisació els fa capaços de transformar melodies clàssics universals en un estil propi.



«Jai, el mariner» · Fornells de la Selva

Teatre La Sitja · Diumenge 28

Tres comediants que van de port en port explicant aventures de mar arriben per narrar la història de Jai, el mariner i el seu viatge cap a l´amor de la bonica Marie Claire, la noia del far que eleva els seus sentits amb el seu bell cant. Jai emprendrà un camí llarg i emocionant: balenes gegants, taurons famèlics, micos salvatges?



Forma Antiqva a l´Auditori · Girona

Auditori de Girona · Diumenge 28

Ibercamera inaugura la seva 11ª edició amb Forma Antiqva. És considerat un dels conjunts de música antiga més importants del panorama actual i que reuneix els músics més destacats del moment en interpretació de música antiga. El seu enregistrament de Les Quatre Estacions ha estat considerat «de referència» per la crítica.