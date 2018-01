Thom Yorke, líder de Radiohead, s'afegeix al cartell del Sónar, que celebra 25 anys

Thom Yorke, líder de Radiohead, se sumarà a la celebració d'1/4 de segle de vida del Sónar en un concert la nit del dissabte 16 de juny, en la qual repassarà la seva trajectòria amb el seu productor Nigel Godrich i l'artista multidisciplinari Tarik Barri, responsable del dispositiu visual del xou. El festival estrenarà noves propostes en directe, cinc de les quals provinents de l'Estat. Entre d'altres, Rosalía i Refree presentaran el seu nou disc; Niño de Elche acostarà al públic un espectacle exclusiu per a Sónar amb el bailaor Israel Galván; i Refree explorarà la seva vessant més electrònica amb un espectacle audiovisual amb el realitzador Isaki Lacuesta. En l'àmbit internacional, s'afegeixen al cartell del certamen Modeselektor, Cornelius o Alva Noto, que se sumen als ja confirmats Gorillaz, LCDSoundsystem, Diplo o Laurent Garnier. En total, més de 140 espectacles repartits en 9 escenaris diferents. Una de les novetats per a aquesta edició especial del festival de música electrònica per excel·lència serà que els discjòqueis de Sónar de Nit presentaran sets a Sónar de Dia.