Set propostes per sortir de casa aquest diumenge a les comarques de Girona

Janoska Esnsemble porta la seva bogeria musical a l'Ateneu de Banyoles

A les 7 de la tarda a l'Auditori de l'Ateneu, concert de Janoska Ensemble, el resultat d'una esbojarrada i singular barreja d'elements i estils: vincles familiars, l'herència musical, la tradició clàssica... El seu domini de l'instrument i de la tècnica de la improvisació els fa capaços de transformar melodies clàssiques en un estil propi. Preu: 15 €



Ibercamera inaugura temporada a Girona amb el conjunt Forma Antiqva

A partir de les 7 de la tarda a l'Auditori de Girona, Ibercamera inaugura la seva 11ª edició amb Forma Antiqva. És considerat un dels conjunts de música antiga més importants del panorama actual i que reuneix els músics més destacats del moment en interpretació de música antiga. Preu: entre 16 € i 42 €



«Jai, el mariner», un espectacle de titelles per a tota la família a Fornells de la Selva

A les 6 de la tarda al Teatre La Sitja, representació de l'espectacle familiar «Jai, el mariner». Tres comediants que van de port en port explicant aventures de mar arriben per narrar la història de Jai, el mariner i el seu viatge cap a l'amor de la bonica Marie Claire, la noia del far que eleva els seus sentits amb el seu bell cant. Preu: 4 €



Firaestoc a Banyoles

De les 10 del matí a 2/4 de 9 de la nit al pavelló de la Draga celebració de la fira de rebaixes Firaestoc amb la participació de 60 estands i servei de bar i atraccions infantils a l'exterior.



Dia Internacional de la memòria de l'Holocaust a Girona

A les 12 del migdia al pati del centre Bonastruc ça Porta commemoració del Dia Internacional de la Memòria de l'Holocaust i Prevenció de Crims contra la Humanitat amb la presentaciò a càrrec del periodista i escriptor Vicenç Villatoro i del publicitari Lluís Bassat amb un debat entorn el libre de memòries familiars «El retorn dels Bassat». En el decurs de l'acte, que estarà presidit per l'alcaldessa i presidenta del Patronat Call de Girona, Marta Madrenas, s'inaugurarà la nova exposició temporal del Museu d'Història dels Jueus «Diàspores jueves, camins europeus».



Festa de la Candelera a Tortellà

- A 1/4 de 12 del migdia ofici solmene en honor a Nostra Senyora de la Candelera amb acompanyament de l'orquestra internacional Maravella.

- Seguidamentes farà l'homenatge als difunts, i es tornarà a la placeta del Casino on es farà una sardana i l'homenatge als socis afiliats del 1983 al 1984. Per acabar es farà un piscolabis.

- A les 5 de la tarda al Casino concert de música clàssica i catalana i després ball amb la Cobla Orquestra Maravella.



Concert solidari a Salt

A les 6 de la tarda a la Casa de Cultura Les Bernardes concert solidari per recaptar fons a favor de la recerca amb el baríton saltenc Silveri De la O i el pianista italià Stefano Ferri. El concert s'emmarca dins la campanya que ha iniciat l'IDIBGI per incentivar la recaptació de fons privats per impulsar la recerca a les comarques gironines i donar visibilitat a la investigació biomèdica.