Netflix no para. Com que ha demostrat un gran ull clínic per vendre els seus productes, i veient els grans resultats de les seves anteriors nissagues fantàstiques, no és estrany que comenci el 2018 amb una superproducció del gènere que també pretén allargar-se tantes temporades com calgui. Altered Carbon ha arribat avui a la plataforma després d´una campanya promocional que ha emfatitzat els seus il·lustres referents.

L´argument, en aquest sentit, no és gens nou, però faltarà veure quina personalitat li saben donar. 250 anys en el futur, la humanitat ha trobat la fórmula de la immortalitat: el transplantament de consciències. És a dir, que el cos continua envellint, però s´ha aconseguit preservar la consciència dels difunts en una màquina i ubicar-la en un recipient jove i sa.

El protagonista, un presidiari d´enigmàtica trajectòria, es desperta de la seva mort física perquè s´ha comès un crim amb fortes connexions amb el seu passat, i les autoritats volen que es faci càrrec de la investigació. L´home no només s´haurà d´adaptar a un món futur del qual no en sap res, sinó que haurà de dedicar totes les seves energies a resoldre un cas ple d´arestes en què res no és el que sembla.

Netflix s´ha esforçat molt a ensenyar-nos imatges d´aquest futur que recorden a Blade Runner i Matrix, però si veus el tràiler el primer en què penses és en Demolition Man: aquí també hi ha un presidiari heroic que és despertat per una causa de força major i un xoc cultural evident entre les formes del nostres dies i els deliris tecnològics d´una ciutat futurista.

Creada per Laeta Kalogridis, guionista de pel·lícules com Shutter Island o Terminator: Genesis, Altered Carbon compta amb un esplèndid repartiment encapçalat per Joel Kinnaman, Martha Higareda, James Purefoy (gran actor que aconseguia que fins i tot perdonessis els múltiples despropòsits de The Following), Hiro Kanagawa, Chris Conner, Kristin Lehman, Ato Essandoh, Dichen Lachman i Matt Frewer, que ocupa un lloc d´honor al fantàstic modern per haver estat el motllo que va inspirar Max Headroom.