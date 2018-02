El cor de les tenebres

«EL CUADERNO DE SARA» ?L'actriu Belén Rueda es posa en la pell d'una dona que viatja a l'Àfrica a la recerca de la seva germana en aquesta pel·lícula produïda pel gironí Edmon Roch

Telèfons mòbils, televisors de plasma, ordinadors portàtils i un munt de dispositius electrònics que utilitzem habitualment contenen un comú denominador: el coltan. Sense aquest preuat mineral, cap d'aquests aparells funcionaria ni evolucionaria amb la celeritat que ho fan actualment, ja que el coltan esdevé l'element imprescindible per a la fabricació la majoria dels seus components. Al Congo es concentra el vuitanta per cent d'aquest mineral anomenat ja l'or negre del segle XXI, un fet que ha dut a la l'explotació abusiva d'aquelles terres i, sobretot, a una lluita esfereïdorament sagnant per controlar-ne la seva extracció, que ha comportat milions de morts en una guerra sense treva.

Aquesta és l'esgarrifosa premissa amb què parteix el relat de El cuaderno de Sara, film on es narra el viatge que emprendrà una noia anomenada Laura fins al Congo tot buscant la Sara, la seva germana desapareguda. Com a úniques pistes per iniciar aquesta recerca, la Laura disposarà d'una fotografia on es veu a la seva germana en un poblat miner mentre treballava com a cooperant per a una ONG i un diari amb anotacions que va fer abans de desplaçar-se fins a l'Àfrica. D'aquesta manera, la Laura s'enfrontarà a una realitat totalment desconeguda per ella com és un territori dominat pels senyors de la guerra i els exèrcits dels nens soldats i, de retruc, a conèixer de primera mà els pensaments i emocions de la seva germana a través del seu quadern, sentiments -tots ells- que havien quedat amagats a causa de la distància emocional que s'havia generat entre ambdues.

Dirigida per Norberto López Amado (cineasta molt habituat al format televisiu però també capaç de realitzar una petita joia com el documental ¿Cuánto pesa su edificio, Sr. Foster?), El cuaderno de Sara compta amb la producció de Telecinco i del gironí Edmon Roch (a través de Ikiru Film) i amb el guió del col·laborador habitual d'Álex de la Iglesia Jorge Guerricaechevarría.