Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La Festa de la Candelera, a Castelló d'Empúries

«Quan la Candelera plora, el fred és fora; quan la Candelera riu, el fred és viu; però tant si riu com si plora, mig hivern fora». Faci fred o calor, el municipi de Castelló d´Empúries celebra fins diumenge vinent una nova edició de la Festa Major d´hivern, la Festa de la Candelera. La programació d´aquesta popular festivitat inclou, com cada any, un programa pensat per a tots els públics amb diverses propostes musicals i activitats culturals. També cal destacar el lliurament dels guardons Espiga i Timó, activitats infantils, audicions de sardanes, projeccions, exhibicions castelleres, trobada de puntaires o exposicions. D´altra banda, l´Ecomuseu-Farinera i la Cúria-Presó realitzaran una jornada de portes obertes. Un munt d´activitats i propostes que ens faran gaudir d´un bon cap de setmana d´activitats pensades per a tothom.

Música bigott visita el yeah!

Indie Club -Divendres



Borja Laudo, un dels músics més prolífics de l´escena independent espanyola i conegut amb el nom artístic de Bigott, aterra aquesta nit al Yeah de Girona, a les onze del vespre a l'Indie Club. Arriba amb nou material sota el braç que, de ben segur, farà ballar fins a suar la cansalada, com el tema Don´t Stop the Dance, llançat fa tot just una setmana. La vetllada continuarà després del concert amb la sessió de Dj Elektrik.

Rita Payés, a Girona

Sunset Jazz Club, dissabte 3 La jove cantant i trombonista Rita Payés actuarà a les onze del vespre. És un dels nous valors del jazz català i és coneguda sobretot per les seves col·laboracions amb Joan Chamorro. Debutarà al Sunset al costat d´un altre jove prodigiós, el guitarrista tarragoní Joan Fort i els acompanyarà la veterania rítmica dels mestres Marc Cuevas al contrabaix, i Jo Krause a la bateria.

Vanesa Martín, a Girona

Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona, dissabte 3

La cantant Vanesa Martín torna a Girona per presentar el seu disc Munay. En llengua quítxua, Munay significa «estimar», defineix l´amor a la seva creació, a la naturalesa, cap a un mateix i envers l´altre... L´àlbum va ser enregistrat a Los Angeles, comptant amb la producció d´Eric Rosse, i envoltada de grans músics



Visita als Estanyols de la Puda, a Banyoles

Des del Camp de Futbol Nou, diumenge 4

A dos quarts d'onze de matí, s'inicirà una ruta. Enguany, amb el lema «les Zones Humides per un futur urbà sostenible», s´organitza una visita comentada per l´Itinerari a peu del pla dels Estanyols de la Puda. Els assitents podran gaudir de la descoberta dels estanyols de Montalt i de la Cendra, la llacuna de les cigonyes, els boscos de l´entorn i la font de la Puda.



Cabaret Armando Rissoto, a Olot

Teatre Municipal, ciumenge 4

Els personatges desfilaran per la pista, a partir de les dotze del matí, mostrant les seves habilitats, proeses i rareses, genialitats i destreses. Aquesta desfilada és presentada i amenitzada per una còmica i caricaturesca veu en off. Seguint la línia de treball de la Cia. Txo Titelles, el Circ-Cabaret Armando Rissotto està farcit d´invents i mecanismes, barrejats amb tendresa, màgia i poesia.



"La rebotiga de l'Òpera", música a Girona

Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona, diumenge 4

Després de l´èxit de la seva primera presentació, Simfonova torna a l´Auditori de Girona per oferir La rebotiga de l´òpera. En aquest espectacle el públic podrà veure per un forat tot allò al qual mai no pot accedir i que resulta imprescindible per a la preparació d´un gran concert d´òpera.

Teatre familiar, "Encantades"

Teatre de Bescanó, diumenge 4 La Periquinela de la Vall d´Aran i l´Estuna de Porqueres són germanes i, a més, dues fades que ni tan sols saben que ho són. Vagaregen per casa i se senten soles i avorrides. No surten al bosc i passen les hores arraulides al sofà mirant la tele, jugant a la PlayStation, endrapant brioixeria i patates fregides? Un espectacle de la Cia. Pocacosa Teatre que es podrà veure a les dotze del migdia.

"Paraules Encadenades", a Torroella de Montgrí