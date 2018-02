La tecnologia que s'alimenta sense cables

La veritat és que la càrrega sense fil no és una tecnologia gaire nova. De fet, si pensem una mica, ens adonarem que Braun comercialitza els seus raspalls elèctrics Oral B, que es carreguen per inducció –o sigui, sense cables– des dels anys 90. Però sí que és cert que, excepte en el cas de Samsung, la majoria de grans fabricants no l'han implantat fins fa molt poc.

La primera marca de mòbils –amb permís de Palm– a llançar un smartphone amb càrrega sense fil va ser Nokia. De fet van ser dos –Lumia 920 i 820–. Corria l'any 2012, i uns mesos després, el març de 2013, Samsung va anunciar el seu primer telèfon intel·ligent amb càrrega per inducció –el Galaxy S4–, el que seria el primer de molts que arribarien durant els pròxims anys. Malgrat que existeixen diversos estàndards de càrrega sense fil per inducció, la tecnologia Qi és la que actualment està convertint-se en el més important.

Però el que de debò cal preguntar-se és: val la pena un mòbil sol pel fet que incorpori la càrrega sense fil? I la resposta és molt clara: si carregues la teva vida amb la inducció, tot serà millor, seràs més feliç, més alt i més ros... Bé, possiblement la càrrega sense fil no aconsegueixi fer-nos més macos, però sí que ens facilitarà la vida enormement.

Pensem en un dels principals problemes de la càrrega del mòbil: el cable de connexió que abans o després acaba trencat. Aquest problema desapareix d'un cop de ploma ara, ja que l'única cosa que cal fer és deixar el telèfon sobre una superfície i el mer contacte de tots dos elements inicia la càrrega del dispositiu.

I sí, és el millor que ha ocorregut en la telefonia mòbil en molt temps. Utilitzo càr­rega sense fil des de 2013 amb els diferents Galaxy de Samsung que han sortit des de llavors, i el fet que altres fabricants estiguin fent el amb amb els seus dispositius és, sens dubte, un gran avenç.

Els últims a arribar han estat els nous iPhone d'Apple –els 8, 8 Plus i X–, així com el nou LG V30. La comoditat d'arribar a casa, deixar el mòbil sobre la catifa de càrrega, i oblidar-te dels cables és comodíssima. Però és que a més, si en la taula del treball en tens un altre, sempre tens el telèfon carregat, ja que és tan senzill com deixar-lo sobre la taula. Tot són avantatges. O gairebé tot.



El factor negatiu

La càrrega sense fil té un però. I és important. En produir-se el procés de transferència elèctrica per inducció, es produeix un sobreescalfament del telèfon. No és excessiu, però sí és evident. Després de provar amb diferents telèfons i diferents carregadors, el resultat sempre és el mateix: es produeix aquest inevitable augment de la temperatura en la bateria.

Si bé és cert que no és perillós en absolut, és més que evident que aquest escalfament de la bateria no és bo per a aquesta peça fonamental del telèfon, la qual cosa incideix negativament en la vida útil de la pila.

A més, cal tenir en compte que ha d'haver-hi un cable que alimenti la base de càrrega. Malgrat això, després de diversos anys de gaudir de la tecnologia sense fil, l'única cosa que caldria preguntar és a què esperen la resta de marques a incorporar la càrrega per inducció en els seus telèfons.