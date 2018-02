La Vall de Bianya posa en valor el farro, el primer cereal de la història

El bonic poble de la Vall de Bianya celebra aquest cap de setmana la Fira del Farro, que enguany arriba a la seva onzena edició. Més d´una desena d´activitats ompliran els carrers del municipi on el gran protagonista serà aquest cereal tan vinculat a la Vall de Bianya.

El farro és un dels plats tradicionals de la cuina garrotxina que aprofita el brou bufat per bullir la farina blanca del blat de moro. La Vall de Bianya és encara un territori on es conrea el farro, un cereal molt vinculat amb la història del municipi.

Una prova n´és l´existència d´una vintena de molins fariners, la majoria dels quals en un moment o altre van moldre farina de blat de moro per a la subsistència de la gent. Les primeres edicions de la Fira del Farro de la Vall de Bianya van servir per recuperar el molí del Colomer, el molí del Molí Nou i el molí de la Boada.

A més a més de visitar el molí i veure com es feia antigament la mòlta de blat de moro, els visitants de la fira poden degustar diferents productes amb el farro com a gran protagonista, com poden ser les galetes i magdalenes de farro, el botifarro, el pa de blat de moro, la cervesa feta amb blat de moro i coneguda com la Bianyenca, caramels de farro i moltes més activitats que se celebren durant tot el cap de setmana.

La fira s´inaugurarà el dissabte a les 11 h al mercat de la Canya amb un tastet de farro i a la tarda, a les 18 h, a la sala de plens de l´ajuntament amb un acte oficial encapçalat per Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya.

Els restaurants i artesans del municipi també participaran activament a la fira oferint un sopar-tastet al Centre Cívci demà a les vuit del vespre.

El plat fort de la fira arribarà el diumenge amb el gruix més important de les activitats. Destaca l´Espai fira, on els visitants podran comprar i passejar per les diferents parades de productes artesans. Durant el matí hi haurà una exhibició de diferents oficis del camp a càrrec de veïns del municipi. També es podrà gaudir de passejades amb burro i amb el trenet turístic Tricu Tricu, així com visitar l´exposició Eines del Camp en miniatura.

El mateix diumenge també hi haurà una missa en honor a la fira, una cercavila de la Colla Gegantera de la Vall de Bianya i un taller de cuina per als més petits.

Per tercera vegada, es farà un reconeixement i es lliurarà el títol honorífic de padrí i padrina de la Fira del Farro de la Vall de Bianya a dues persones relacionades amb la història de la Vall.