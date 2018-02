Amb els carnavals en plena ebullició, ens trobem en el moment perfecte per repassar l´evolució recent dels dispositius digitals i com, amb el pas dels anys, han arribat a convertir-se en objectes alegres en què el disseny i els colors són gairebé tan importants com la mateixa tecnologia que incorporen. Gairebé es diria que estem vivint un permanent carnaval tecnològic.

Els altaveus sense fils amb tecnologia Bluetooth, capaços d´aparellar-se a qualsevol mòbil, tauleta o ordinador solen ser dispositius amb colors cridaners i amb dissenys de tota mena. Però JBL ha trencat motlles amb el seu Pulse 3 1 –250 €–, un altaveu que és l´alegria personalitzada. Resistent a l´aigua, s´il·lumina amb milions de colors al ritme de la música i, a més, té la seva pròpia app per gestionar la il·luminació. I sona com els àngels.

Els rellotges intel·ligents 2 són sens dubte els objectes més colorits de l´actual panorama tecnològic, i això es deu en gran mesura a les infinites possibilitats que ofereixen les corretges. L´Apple Watch Series 3 –des de 369 €– és el que més accessoris té, però tant el New Balance RunIQ –290 €– com el Samsung Gear Sport –300 €– hi ha moltes corretges per escollir.

Nintendo ha sabut jugar amb saviesa la basa del color amb el seu Switch 3 –330 €– convertint-la en una de les més alegres consoles que hi ha al mercat, i no només pel seu catàleg. La possibilitat d´intercanviar els comandaments fan que les combinacions de colors siguin molt nombroses. Verd, rosa, taronja, blau ... Hi ha comandaments per a tots els gustos.

Els auriculars sense fil 4 són cada vegada més habituals, i aquí la imaginació dels dissenyadors no té límits. Un bon exemple són els elegants Plantronics Voyager 8200 UC –420 €– el disseny té insercions que imiten la fusta i li donen un aire realment sofisticat. A l´altre extrem ens trobem amb els esportius Panasonic Wings BTS30 –100 €– que estan disponibles en quatre colors diferents i que són perfectes per a esportistes jovials i colorits.

Els ratolins es troben el dia d´avui en qualsevol color imaginable, però el seu disseny no havia canviat gaire amb el temps. Fins ara. Trust ha presentat un curiós dispositiu anomenat Vergo 5 –50 €– que ofereix un disseny vertical en angle de 60º i incorpora un còmode Reposa. Aquest ratolí sense fil és d´allò més sorprenent que hem pogut provar en molt de temps.

Els portàtils específics per a videojocs –gaming– són cridaners i esbojarrats. El Thunderobot GX97 6 –1.200 €– té a més un teclat únic que, gràcies a la seva il·luminació per LED, canvia de color al gust del consumidor. Jugar en la foscor amb aquest portàtil és tota una experiència.

Els smartphones 7 es troben avui en dia amb uns dissenys i colors inimaginables fa molt poc, però a més les fundes permeten donar-los un toc cromàtic que no té límits. Els Samsung Galaxy A8 –500 €–, Huawei Mate 10 –595 €–, LG V30 –890 €– i Apple iPhone 8 –des de 809 €– estan disponibles en diferents colors, amb models més divertits i esbojarrats.

Els ordinadors de sobretaula també han evolucionat fins a cotes inimaginables. Caixes amb dissenys gairebé de nau espacial, llums LED, il·luminació interior... L´HP Omen 880 8 –des de 860 €– és potser el màxim exponent de la bogeria portada al disseny d´un ordinador de sèrie que, a més de ser potent, es deixa estimar pel seu monitor, l´Omen 27 –750 €.

Llum, color, alegria, i un punt de bogeria en alguns casos, fan de la tecnologia actual un autèntic carnaval digital. A partir d´aquí, ja podem anar a gaudir de la festa!