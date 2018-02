Dua Lipa, Post Malone, Underworld, Jet i Iván Ferreiro se sumen al Mad Cool 2018

La tercera edició del Mad Cool Festival, que se celebrarà a Madrid del 12 al 14 de juliol, ha anunciat aquesta setmana una trentena de noves incorporacions al seu ja inigualable cartell. En aquesta ocasió, la programació suma Dua Lipa, Post Malone, Underworld, Iván Ferreiro, Jet, Childhood, Alex Francis, Deaf Havana, The Ninth Wave, Gruppo Di Pawloski, Ben Howard, Slaves, Paul Kalkbrenner, Milk Teeth, Re-Tros, James Holden & The Animal Spirits, Víctor Santana, Weval, Actress, Mick Jenkins, Jardí Delacroix, Goat Girl, DJ Koze, Elyella, Ylia, Lali Puna, Pile, Holy Bouncer, Durand Jones & The Indications, Cora Novoa i Bayonne. Tots aquests fitxatges engrandeixen un cartell que ja tenia a il·lustres de la mida de Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Jack White, Kasabian, Massive Attack, Queens of the Stone Age, Justice, Snow Patrol, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Rival Sons, Jack Johnson, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive in i molts més. Els abonaments per al festival estan exhaurits des de fa dies, tot i que encara hi ha entrades de dia a la venda.