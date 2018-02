Amb el terror a bord

En els seus darrers films, fa la sensació que Clint Eastwood s'hagi decidit a dur a la gran pantalla relats basats tots ells en les llums i ombres que han projectat les vides de personatges reals, ja siguin populars arreu del món com el Nelson Mandela d' Invictus (2009) o el director general de l'FBI a J. Edgar (2011), o éssers anònims que un fet inesperat els sacseja la seva quotidianitat, tal com ens va mostrar amb el soldat nord-americà de la controvertida El francotirador (2014) o el pilot aeri que va aconseguir realitzar un miraculós aterratge a Sully (2016). Amb 1 5:17 Tren a París, el veterà cineasta no tan sols continua aquesta línia darrerament traçada en la seva filmografia, sinó que la augmenta fins al punt de fer protagonitzar el film als veritables protagonistes d'allò succeït, tres essers anònims que es van convertir de la nit al dia en herois i que ara se situen per primera vegada davant d'una càmera en un intent per part del director de reflectir amb la major versemblança possible un viatge que va poder-se convertir en una autèntica carnisseria.

El 21 d'agost de 2015, un tren amb més de cinc-cents passatgers a bord realitzava el trajecte entre Amsterdam i París. Mentre travessava el nord de França, el tren va realitzar una parada en una estació on, entre d'altres viatgers, hi va pujar un terrorista armat amb un rifle d'assalt kalàixnikov, una pistola Luger, una desena de carregadors i un cúter. El seu objectiu era assassinar el major nombre de passatgers possible però, sortosament, dos militars nord-americans, Spencer Stone i Alex Skarlatos, i el seu amic –el també nord-americà Anthony Sadler– van adonar-se ràpidament de les intencions del terrorista i van aconseguir reduir-lo sense que s'hagués de patir cap baixa ni cap ferit.

15:17 Tren a París no tan sols ens relata els fets ocorreguts en aquell trajecte que protagonitzaren els tres amics nord-americans (i que ells mateixos es van encarregar de narrar en un llibre autobiogràfic) sinó que també ens porta fins a la seva infància per mostrar-nos com va néixer la seva amistat.

De la mateixa manera que l'elenc artístic està encapçalat per actors debutants, l'apartat tècnic també compta amb la guionista novella Dorothy Blyskal i una banda sonora de Christian Jacob, el qual només havia col·laborat amb Clint Eastwood a Sully.