Els assistents de veu marquen el pas

Cal reconèixer que quan una gran marca aposta pel nostre país per fer una gran presentació mundial, un no pot més que sentir cert orgull patri. I encara que la majoria de grans tecnològiques ens solen deixar de banda per a aquest tipus d'esdeveniments, en aquesta ocasió Panasonic ha volgut que fos Mallorca el marc en el qual presentar les seves novetats per al 2018. A més, aquest any era el del centenari de la marca, de manera que la celebració va ser completa.

En l'estrictament tecnològic Panasonic va confirmar en primer lloc el que ja vam poder veure en el CES de Las Vegas i que es continuarà veient al Mobile World Congress: la propera generació de dispositius es controlen amb la veu. I Apple, que ho va començar tot, està perdent el tren per falta d'aliats.

Google Assistant i Alexa d'Amazon són dos assistents de veu en el núvol que, en estar implementats en diferents dispositius, poden realitzar diferents tasques de forma obedient i sense dir ni piu. Com si es tractés d'un fidel gos digital, els dos sistemes estan implementant de forma massiva en nombrosos dispositius de diferents fabricants.

Però tots dos tenen un petit problema: la seva limitació idiomàtica. Alexa només està disponible en anglès, i en el cas de Gogle Assistant, en vuit idiomes. Per acabar-ho d'adobar, parlar amb aquest últim és com fer-ho amb un sistema robòtic que no és del tot amable d'escoltar. I s'embussa amb certs accents.

Aquest drama lingüístic fa que Apple i el poliglota Siri tinguin un avantatge important respecte als seus competidors, ja que, entre d'altres, Siri parla espanyol. I 19 idiomes més. Per si no n'hi hagués prou, la tecnologia que utilitza l'assistent de la companyia de la poma està molt més evolucionada que la resta. És una tecnologia més madura, capaç d'entendre ordres complexes que van més enllà del simple «encén el llum» o «posa música». Però on perd gran part de la seva força és en els companys de viatge: accessoris com termòstats, bombetes, càmeres de vigilància o sensors de moviment són res davant de nous dispositius com els que va presentar Panasonic aquesta setmana a Mallorca.

La veu viatja al núvol

L'avantatge més gran d'aquests assistents de veu és que tota la seva tecnologia està en el núvol. Això està permetent que els mateixos sistemes s'actualitzin sense que els usuaris se n'adonin. Des que Siri es va llançar el 2011 ha evolucionat moltíssim, de manera que és de suposar que tant Google com Amazon no voldran quedar enrere en una tecnologia que sembla marcar l'esdevenir de l'electrònica de consum.

Actualment s'estan comercialitzant interruptors per a la llar, endolls -simples i múltiples-, altaveus, bombetes, televisors, rentadores, assecadores, neveres, termòstats digitals, conjunts d'il·luminació, tires led i fins i tot cotxes compatibles amb Google Assistant o Amazon Alexa. A això cal afegir-li que tots els telèfons intel·ligents Android són compatibles amb el primer. I aquests ecosistemes no faran més que créixer, ja que el seu major avantatge és que qualsevol fabricant i marca pot pujar a un -o diversos- d'aquests carros tecnològics. Ara només cal veure quin d'ells serà el primer a arribar a la meta. No es veu un clar guanyador a curt termini.