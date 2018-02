El Festival de Jazz de Terrassa barreja grans noms de l'escena americana i l'europea

La 37a edició del Festival de Jazz de Terrassa, que se celebrarà del 7 al 24 de març, ha afegit tres nous escenaris, la plaça Assemblea de Catalunya de la ciutat i els municipis vallesans de Vacarisses i Matadepera, per conformar un cartell que barreja l'escena americana i l'europea. En total hi haurà una trentena d'actuacions programades durant les més de dues setmanes de certamen i la seva coordinadora, Susanna Carmona, va destacar, en la presentació realitzada ahir, figures com la del trompetista Terence Blanchard, encara que va assenyalar com «un dels concerts més importants» el del pianista Uri Caine, que debutarà en el festival amb una visió del Rapsody in Blue el 23 de març al Centre Cultural Terrassa. Així mateix, va repassar del programa «el saxofonista del moment» Donny McCaslin i també el cantant Billy Branch en la «Nit de blues», del dia 17 en la Nova Jazz Cava, qui feia gairebé 20 anys que no venia a Terrassa, i la cantant Nenna Freelon el dia 9, també en la mateixa ubicació.