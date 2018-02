Una nova era

La imminent estrena de Los Vengadores: Infinity War, la pel·lícula que ha de canviar l'univers de Marvel per sempre més, fa que totes les produccions de la companyia estiguin adquirint uns aires molt diferents. Una de les primeres a posar-ho en evidència és Black Panther, primera aventura en solitari d'un dels personatges que més centrava l'atenció de Capitán América: Civil War.

Black Panther reprèn l'acció exactament on la deixava aquella pel·lícula dels germans Russo, amb T'Challa tornant a la seva pàtria com a Rei de Wakanda i havent d'afrontar quin és el seu paper en un món que s'aboca a una amenaça sense precedents. Però primer el protagonista haurà de plantar cara a un enemic molt més proper: Erik Killmonger, un vell conegut que aspira a ocupar el tro del país i, també, arrabassar-li la màscara de Pantera Negra. A partir d'aquí, el film alterna una molt rigorosa intriga política amb algunes de les millors escenes d'acció mai vistes en una pel·lícula de Marvel. De fet, a estones recorda, i això és molt positiu, aquella meravellosa intensitat de Capitán América: Soldado de invierno, l'obra de la companyia que més consensos genera entre la crítica.

Dirigida per Ryan Coogler, autor de films tan notables com Fruitvale Station o Creed, Black Panther compta amb un extens i molt solvent repartiment encapçalat per Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Angela Bassett, Forest Whitaker, Sterling K. Brown i Martin Freeman. El 2018 serà un any molt profitós per a Marvel: el 27 d'abril tindrem la nova de Los Vengadores i el 20 de juliol, Ant-Man y la Avispa.