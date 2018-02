Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

«Oh my god, Barcelona!» a la Planeta



Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, arriba a la sala La Planeta de Girona la nova adaptació catalana inèdita de la Companyia Bratislava: l´opereta còmica La vie parisienne d´Offenbach, un musical de petit format i una crítica satírica de la vida burgesa i el turisme de masses, ambientada aquest cop, a la Barcelona del segle XXI. Tracta d´un espavilat barceloní que decideix fer-se passar per guia per tal d´endur-se a casa seva una turista adinerada. Enganys, disfresses i embolics de faldilles en una ciutat cada vegada més dedicada a enlluernar el visitant estranger. El preu de l´entrada és de 14 €.



Reggie Washington

Sunset Jazz Club (Girona) - Dissabte 17

El baixista novaiorquès Reggie Washington, peça clau en la revolució del nou jazz dels anys 80 i 90, havent participat en grups i enregistraments al costat de figures com Brandford Marsalis, Steve Coleman o Roy Hargrove, debuta a Girona per presentar en directe el seu nou disc, Rainbow Shadow vol. 2, amb un quartet de luxe.



«Guantanamera»

Teatre de Lloret - Dissabte 17

El Grup de Teatre El Mirall, de Blanes, presenta aquest cap de setmana a Lloret de Mar l´espectacle Guantanamera, una comèdia negra que parla del teatre dins el teatre. Una ironia sobre el teatre amateur i el teatre professional. Una divertida reflexió sobre com pot resultar de perillosa una afecció en mans de «fonamentalistes».



Joan Miquel Oliver

La Mirona (Salt) - Dissabte 17

Joan Miquel Oliver presenta a La Mirona la segona part de la trilogia que uneix el fundador, compositor i guitarrista d´Antònia Font amb el pintor Albert Pinya, Atlantis, que segueix la línea estilística però en versió corregida i augmentada. Obre el ventall de l´anti-folk a l´electro, del funk a la rumba, del pop pur a tot el que es pugui imaginar.



Marcel Tomàs és «el pillo»

Ateneu (Celrà) - Dissabte 17

Espectacle d´humor que combina música, gest, teatre d´objectes, audiovisual i la improvisació en directe. Tot plegat passat pel sedàs del particular univers creatiu que Marcel Tomàs ha desenvolupat al llarg dels darrers anys. El punt de partida, un cantant de cabaret en hores baixes que coneix l´amor de la seva vida, la Marie Pierre.



Un passeig per la Ciutadella

La Ciutadella (Roses) - Dissabte 17 i diumenge 18

Roses proposa cada cap de setmana una visita per la Ciutadella. Un «passeig d´història» que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Una oportunitat per viatjar fins a l´època on grecs i romans es van establir a la zona. L'entrada inclou la visita al museu d'història de Roses sense la guia.



«La Serva Padrona»

Auditori Espai Ter (Torroella de Montgrí) - Diumenge 18

Una nova companyia, el Teatre de les Comèdies, ha vingut a enriquir el panorama operístic català, i a més ho fa amb una aposta singular: presentar òperes cèlebres de petit format adaptades al català, a fi que tot el públic pugui seguir el desenvolupament de l´acció al mateix temps que gaudeix de la música.



«Maure, el dinosaure»

Auditori del Centre Cultural la Mercè (Girona) - Diumenge 18

La companyia Teatre Nu presenta aquest diumenge a La Mercè l´espectacle familiar de titelles Maure, el dinosaure. a Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de punxes blanques. Són amics inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventures, i, a vegades, situacions complicades.



«Dinamita, la sarsuela»

Teatre Principal (Olot) - Diumenge 18

Amb Esperança Dinamita, el seu aclamat espectacle anterior, Le Croupier va obrir la porta als cuplets, tot reivindicant la figura de l´enigmàtica vedet que donava nom al muntatge. Ara, el músic Carles Cors torna a l´escena per reivindicar la sarsuela catalana, un altre d´aquells gèneres que tantes coses expliquen del passat més recent.