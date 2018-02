El congrés de la materialització del 5G

La xarxa telefònica que canviarà l'actual concepte de la telefonia es diu 5G, i fa diversos anys que en sentim a parlar, especialment en el Mobile World Congress, que aquest any se celebrarà a partir de dilluns. Però 2018 serà diferent, ja que per primera vegada aquesta tecnologia no solament es veurà en nombrosos pavellons, sinó que també es podrà experimentar a través de nombrosos casos amb dispositius reals, des de cotxes fins a mobles i accessoris.

La xarxa de telefonia 5G trenca amb l'actual estructura de les xarxes telefòniques, i no solament per la seva velocitat i abast, sinó per la mateixa forma en la qual s'ha concebut. Un dels seus principals avantatges és que millorarà considerablement la cobertura en llocs de difícil accés. L'interior de certs recintes, o zones rurals en les quals el telèfon es queda en silenci, passaran a millor vida gràcies a un millor aprofitament de l'espectre radioelèctric.

I sí, evidentment hi haurà més velocitat. Molta més. De fet la xarxa 5G arribarà a velocitats de fins a 10 Gbps, la qual cosa suposa multiplicar la velocitat mitjana actual per més de mil. A Espanya, avui en dia, aquesta velocitat mitjana és de 30 Mbps segons OpenSignal.

Però la seva gran importància ve de la seva baixa latència. La latència són els retards que, dins d'una xarxa, sofreix una ordre que s'envia d'un punt a un altre. Per entendre-ho millor, seria el temps que triga el nostre cervell a rebre l'ordre de retirar la mà des que aquesta detecta que s'està cremant pel foc. Actualment, la latència –que es mesura en mil·lisegons– pot estar entre 30 i 50 ms. Amb la xarxa 5G aquesta latència es reduirà a 4 ms.

Els grans beneficiats seran els vehicles autònoms i les ciutats connectades. Els primers necessiten comunicar-se en temps real amb la resta de vehicles, per la qual cosa com més reduït sigui el temps de recepció de la informació, més segurs seran. Menys latència és més seguretat.

Per fer-nos una idea de la importància que aquest any tindrà la cinquena xarxa de telefonia mòbil al Mobile World Congress, hi haurà fins a 14 conferències amb les màgiques sigles «5G» en el títol. A més, aquest any l'organització de l'esdeveniment ha creat una experiència guiada que sota el títol de «5G i NFV Tour» mostrarà fins a dues vegades al dia en què consisteix aquesta tecnologia de connexió. El 5G Summit s'encarregarà, al llarg d'una intensa jornada de 4 hores en la tarda del dilluns 26, d'explicar i analitzar el que suposarà el 5G.

Però la cosa ja va començar aquesta mateixa setmana, quan Vodafone i Huawei van aconseguir realitzar la primera trucada 5G a tot el món sota el nou estàndard NSA. I es va fer aquí, a Espanya.

I també hi haurà mòbils. I novetats. Samsung, LG, Sony, Huawei... Hi seran tots i tots presentaran nous dispositius. No tot serà la tecnologia 5G.