El preu de la fortuna

L'any 1973, un jove de setze anys anomenat John Paul Getty III és segrestat per un grup paramilitar italià durant una estada a Roma. La tria del personatge a segrestar no fou casual: el noi era ni més ni menys que el net del magnat del petroli John Paul Getty, un dels homes més adinerats del món en aquella època i un exemple canònic del capitalisme salvatge que començava ja a despuntar aleshores.

Todo el dinero del mundo pren com a punt de partida aquests fets tot basant-se tant en el que va succeir en realitat com en el que va novel·lar l'escriptor John Pearson (autor també de la biografia del creador de James Bond, Ian Fleming) l'any 1995, i mostrant per damunt de tot les conseqüències d'aquell segrest: lluny de cedir a les demandes dels segrestadors, els quals demanaven una important suma de diners a canvi d'alliberar el seu net, Getty va tancar-se totalment en banda a qualsevol negociació, posant d'aquesta manera en un risc enorme la vida del jove familiar. Fou en aquest transcurs quan sorgí la figura de Gail Harris, mare del segrestat i nora del magnat, la qual va decidir aliar-se amb el gerent dels negocis de Getty i exagent de la CIA Fletcher Chase per convèncer Getty de canviar d'opinió abans que fos massa tard.

Todo el dinero del mundo compta amb un trio protagonista format per Christopher Plummer (el qual, a pesar de la precipitació amb la que va haver de rodar les seves escenes, ha aconseguit una nominació a l'Oscar per interpretar el magnat del petroli John Paul Getty), Michelle Williams en el paper de la mare del noi segrestat i Mark Wahlberg com l'exagent de la CIA que ajudarà a resoldre el procés. Val a dir que la polèmica al voltant de l'eliminació de Kevin Spacey com a protagonista principal no ha estat l'única que ha esquitxat el film: en el procés de rodar altra volta les escenes, Mark Wahlberg va cobrar un salari infinitament superior al de la seva companya de repartiment Michelle Williams, un fet que posava en relleu una vegada més la diferència salarial entre homes i dones a Hollywood. Després de la polèmica, l'actor va decidir donar tots aquests diners cobrats de més a la campanya Time's Up en nom de Williams.