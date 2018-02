Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El Festival del Circ Elefant d´Or aterra a Girona



Girona acull fins dilluns la seva primera edició del Festival Internacional del Circ Elefant d´Or a Girona, amb un total de 24 espectacles inèdits a Europa i amb la participació de 88 artistes provinents de 18 països diferents. Entre les companyies internacionals destaquen les vingudes de Corea del Nord, Xina, Turkmenistan Rússia, Cuba, Moldàvia, Argentina, França o Austràlia. Entre d´altres, destaquen les actuacions del Jinan Acrobatic Troupe de la Xina, en la disciplina d´icaris, així com la presència del Circ Nacional de Pyongyang, amb dos espectacles dels tres que presenten que surten per primera vegada del país. El festival engega aquest 2018 una nova etapa a Girona després del seu adéu de la ciutat que l´havia acollit fins a la passada edició, Figueres.

Rozalén a l´Auditori

Sala Montsalvatge de l´Auditori (Girona) · Divendres 23

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor de l'Estat espanyol. Amb tres treballs publicats i produïts per Ismael Guijarro, la cantant i compositora ha captivat públic i crítica a parts iguals. Arriba aquest divendres per primer cop a l'Auditori de Girona per presentar el seu darrer treball, Cuando el río suena.



«Mala broma»

Teatre de Blanes · Dissabte 24

Dos antics amics es retroben després de vint anys. Quan eren joves, presentaven plegats un programa radiofònic. Ara un d'ells ha triomfat com a humorista però l'altre ha fracassat com a periodista. Tots dos fan una juguesca al voltant d'un tema que els apassiona: els límits de l'humor. Serà capaç el periodista de fer la broma més forta?



Grant Stewart al Sunset

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 24

Canadenc però novaiorquès d´adopció, l´extraordinari saxofonista tenor Grant Stewart és una de les figures més destacades del jazz a la ciutat dels gratacels, on toca sovint en clubs tan importants com el Mezzrow o l´Smalls. El seu jazz és clàssic i elegant, però sempre amb una curiosa mirada al llenguatge del bebop i estils posteriors.



«Tortugues» de Clàudia Cedó

Auditori Espai Ter (Torroella de Montgrí) · Dissabte 24

Fa temps que en Joan i la Marta s´han adonat que no van al mateix ritme. S´estimen, però es trepitgen quan ballen. Empesos pel desig de sincronitzar-se, es traslladen al camp per prendre´s les coses amb més calma. Però quan les seves vides s´entrecreuen amb les de l´Òscar i l´Àgata, una parella de joves científics que viuen accelerats.



El gospel més solidari

Teatre de Salt · Dissabte 24

El Cor Gospel Girona torna al Teatre de Salt per oferir un concert a benefici íntegre de dues ONG que porten a terme projectes de cooperació a l'Àfrica: la Fundació Nzuri Daima, que ajuda a rescatar nens en situació d´abandó; i els Amics de Boulembou, que treballen en projectes d´abastiment d´aigua, agricultura i sanitat en aquesta comunitat del Senegal.



El cinema d'Auró Quartet

Teatre Municipal (Roses) · Diumenge 25

Aquest espectacle presenta algunes de les bandes sonores més emblemàtiques del cinema, compostes per alguns dels compositors més importants de música de pel·lícula, amb John Williams com a epicentre del concert. Així, no hi falten títols de clàssics com Cinema Paradiso, Psicosis, La llista de Schindler, o l´explosiva Star Wars.



Dalia Quartet

Sala de Cambra de l´Auditori (Girona) · Diumenge 25

El Dalia Quartet és la confluència de quatre músics de trajectòries diverses que, després d'anys de desenvolupament i consolidació en els àmbits de la música de cambra, l'orquestra i la praxi solística, s´uneixen per conformar un quartet de primeríssim nivell, que debutarà a la present temporada Ibercamera Girona.



«Viatjazz», de Roger Canals

Plaça Major (Olot) · Diumenge 25

Viatjazz a Nova Orleans és més que un simple concert de jazz dixieland. És un viatge explosiu i animat cap a Nova Orleans i, a la vegada, és una experiència pictòrica del grafit. Una audició participativa que reflexiona sobre les emocions més universals de la música trenant un diàleg fantàstic amb l´art urbà. En cas de pluja, l´espectacle es traslladarà a la sala El Torín.