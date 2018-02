Secrets i mentides

Alan Ball s'ha especialitzat en les comunitats convulses on tot són aparences. Ho va tractar a partir de la la família i la percepció de la mort a A dos metros de la tierra, amb la metàfora dels vampirs de True Blood i servint-se dels imprevisibles esclats de violència de Banshee. Ara torna a HBO amb una nova sèrie sobre la família, només que aquest cop apuja el to i renuncia a les subtileses.

Here and now comença com qualsevol radiografia familiar televisiva de les darreres dues dècades. Anem coneixent, sense presses, els membres interracials d'un clan que sembla funcionar malgrat les seves evidents diferents velocitats vitals. Per descomptat que tots ells tenen els seus propis problemes, des d'una mala digestió de la maternitat fins a la constatació que fer anys té alguna cosa de degradant. Precisament això últim, un aniversari, és el pretext que acaba reunint tots els personatges en una mateixa habitació. I és allà on un dels fills comença a tenir unes violentes i misterioses visions del futur. Tothom pensa que és només dins el seu cap, però de mica en mica apareixen indicis que, efectivament, el noi tindria ànima de vident.

El millor de Here and now és justament aquesta singular manera de trencar un marc hiperrealista amb una trama sobrenatural que, si bé mai acaba d'ocupar el centre de la narració, es converteix en un incisiu contrapunt dels conflictes sentimentals i existencials dels personatges. Com acostuma a passar amb Ball, tots ells són molt creïbles i aconsegueixen estar interpretats pel millor actor o actriu possible. En aquest sentit, la sèrie compta amb un esplèndid repartiment encapçalat per Tim Robbins, Holly Hunter, Sosie Bacon, Avynn Crowder-Jones, Jerrika Hinton, Raymond Lee, Daniel Zovatto, Marwan Salama, Joseph Williamson, Necar Zadegan i Andy Bean. Per cert que la crítica nord-americana està essent força dura amb el desenvolupament de la sèrie, precisament per la seva estranya deriva tonal: es pot arribar a entendre que resulti irritant, però convindria reconèixer-li que aquesta capacitat no de deixar indiferent tampoc està a l'abast de tothom.