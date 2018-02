Vila-sacra celebrarà la 15a edició de la Fira de la ceba i el calçot

La proposta gastronòmica ?

El municipi de Vila-sacra celebra aquest diumenge la Fira de la ceba i el calçot, que arriba enguany a la seva quinzena edició. El nucli i la plaça de l'Església s'ompliran de parades i estands amb l'objectiu de donar a conèixer la varietat i la qualitat de les cebes i els calçots que es produeixen al municipi.

A la Fira de la ceba i el calçot, a banda dels productes elaborats amb aquestes hortalisses, com ara pastissos i melmelades, també s'hi poden trobar tot tipus de productes d'alimentació i objectes d'artesania. A més, també es pot participar al Concurs de menjar calçots, un dels plats forts de la jornada. La fira és una bona oportunitat per descobrir el patrimoni monumental de Vila-sacra, com el castell palau de l'Abat, així com l'entorn natural privilegiat de la comarca de l'Alt Empordà.

La jornada començarà a les deu del matí amb l'obertura de la fira, on els assistents podran comprar cebes i calçots. Durant tot el matí hi haurà activitats infantils com són les passejades amb poni, taller de pintura sobre vidre i metacrilat amb temàtica de calçots per a nens i nenes de 3 a 12 anys i jocs tradicionals per a la mainada.

La llar d'avis acollirà una exposició-concurs de plantes i flors a càrrec de l'Associació de Dones de Vila-sacra. El lliurament de premis tindrà lloc a les 11.30 h.

A les dotze es durà a terme la missa solemne a l'església de Sant Esteve amb la participació de la Coral Veus Blanques de Vila-sacra. Tot seguit, a les 12:30h començarà el concurs de menjar calçots.

A més, durant tot el dia es durà a terme al muncipi de l'Alt Empordà la quinzena mostra gastronòmica de la ceba i el calçot, la fira amb productes d'alimentació i artesania i les parades amb desgutació de calçots.

La cultura també prendrà part de la festa amb diferents exposicions a l'edifici de l'Ajuntament de Vila-sacra. Els visitants podran gaudir de la mostra Càtars i Trobadors, l'exposició d'aquarel·les a càrrec de la senyora Concepció Dabau, l'exposició de pintura a càrrec del senyor Enric Rovira i l'exposició d'artesania amb fusta a càrrec del senyor Josep Descamps. I a la sala de lectura Josep Coderch es podrà visitar l'exposició de modelisme naval i motors de vapor viu a càrrec del senyor Rafel Ayensa. Per altra banda, les antigues escoles acolliran l'exposició de treballs fets en els cursos de pintura, manualitat i dibuix, dirigits per la senyora Laia Pol.