Vuit bandes seleccionades en la primera fase del Concurs de Música Emergent INTRO

Mimetic Theory, Näos, Pangea Time, Festucs, Sisku, President Xai, Worth i Haarp'e'Diem han estat seleccionats per participar a la primera fase del Concurs de Música Emergent de Girona INTRO 2018 pel jurat format per Ricard Humet, músic (Fias-ko, Orquestra Maribel) i director de SarriArt; Adrià Cortadellas, músic (Fetus, Sanjais) i comunicador cultural; Montse Ferrermoner, músic (Les Anxovetes, Clave de Sur); Jordi Puig, músic, comunicador cultural i responsable de la discogràfica U98; Alfred Alegre, músic (illinois) i membre de l'Associació Soroll de Vidreres; i Lola Pérez, cap de sala de La Mirona de Salt. A la selecció es van presentar 24 bandes de les comarques gironines. Les 8 bandes escollides actuaran els dies 5 i 19 d'abril a l'Espai Marfà dins el festival Strenes (19.30h), dins la primera fase «Strena't a l'INTRO». D'aquestes, el jurat en seleccionarà 4 per actuar a la semifinal, que tindrà lloc a la Sala La Mirona de Salt el 22 de setembre. El concurs INTRO té per objectiu oferir oportunitats a la bandes emergents de la demarcació de Girona.