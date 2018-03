Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El Black Music Festival engega motors



Les actuacions de Shirley Davis & The Silverbacks (a la fotografia), a Torroella de Montgrí (21 h, Espai Ter), i de Nikone, a Salt (22 h, La Mirona), previstes per a aquest divendres, obriran la 18a edició del Black Music Festival, amb un cap de setmana farcit de concerts de música negra per a tota la família. D´aquesta manera el festival engega motors amb una edició que s´allargarà fins al pròxim 18 de març. Per a dissabte el programa proposa el Black Music per als més menuts, que se celebrarà a La Mercè de Girona (12 h, 15.30 h, 17 h); el Rise Up Sound System, al Park d´en Pitus de Domeny (12 h); Zebrass Marching Band (18 h, pels carrers de Salt) i Eric Gales i Damià Olivella (22 h, La Mirona de Salt). Diumenge, a les 12 del migdia al restaurant Jardins de La Mercè, espectacle «La Black Music que ens va parir».



Sara Terraza & Black Sheep

Teatre Municipal (Roses) · Dissabte 3

Després del seu pas com a solista pel programa Oh Happy Day de TV3, amb el Cor Geriona, i d´una gira de més de 50 concerts per tot Catalunya, Sara Terraza ha començat el seu propi projecte amb referents de grans veus femenines com Amy Winehouse, Etta James, Lauryn Hill o Selah Sue. A Roses presentarà en directe el seu primer EP d´estudi.



Alba Bosch i Marc Serra

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Dissabte 3

El duo format per la soprano Alba Bosch i el pianista Marc Serra es forma amb la inquietud d´explorar el repertori de Lied, cançó francesa, catalana i castellana, posant èmfasi en el vincle entre text i música. Ambdós intèrprets, originaris del Pla de l´Estany, s´han format tant a Catalunya com a Londres i Basilea, respectivament.



«El secret de la Lloll»

Teatre de Lloret (Lloret de Mar) · Dissabte 3

L´actriu i comediant Lloll Bertran presenta un conte amb fragàncies de cabaret, un concert teatralitzat, un divertimento musical. Una història romàntica i d'aventures, plena de sorpreses i de bogeries. Un espectacle fresc i divertit, on la Lloll hi fa tots els papers de l'auca i desplega el seu ofici i el seu art per explicar la història secreta del comte i la cupletista.



Fetus i aliment

Els Ametllers (Palafrugell) · Dissabte 3

Fetus i Aliment (a la imatge), dues de le bandes que millor representen l´explosió punk-rock i garage a les comarques gironines, es presenten en un únic concert aquest dissabte a Palafrugell, per oferir una vetllada enèrgica i contundent. Els empordanesos presentaran L´Epicentre del Fangar (2017) mentre que els gironins repassaran temes nous i antics.



Cercle d´amor, Dichter club

Casa de Cultura (Girona) · Diumenge 4

Dichterliebe (Amor de poeta) és un cicle de setze cançons compost per Robert Schumann sobre textos de Henrich Heine que relaten una experiència real: l´amor i el desamor amb la seva cosina Amelie. Vers a vers, la música i la paraula es fonen entre reflexions del poeta, on la musa és Schumann, i Heine l´enamorat que intenta anar més enllà de l´amor per rescatar la seva llibertat i trobar aquella paraula màgica, capaç de tancar un cercle d´amor.



«El Somiatruites»

Teatre Municipal (Roses) · Diumenge 4

El Somiatruites endinsa l´espectador petit i gran en un món on no hi ha límits per a la imaginació. Diuen que la imaginació és el llapis amb el qual els nens dibuixen les seves millors aventures, on res és segur i tot és possible, d´aquesta manera, en cada representació s´escriu el més increïble dels miracles imaginatius. Una festa de la màgia.



Lagartija Nick

Sala El Torín (Olot) · Diumenge 4

La veterana banda de rock independent Lagartija Nick, un dels només més destacats en l´escena de la dècada dels noranta, està de tornada després de llançar, a finals del passat any, l´àlbum Crimen, Sabotaje y Creación. Aquest diumenge seran els encarregats de posar la cirereta al festival ElMini d´Olot, en un concert molt esperat.



«El vestit de l´emperador»

Teatre de Bescanó · Diumenge 4

En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l´Emperador Presumit té per costum estrenar quatre vestits ni més ni menys que cada dia. Però per més vestits que acumula, cap el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més sublim, el més modern,? I més ara, que s´acosta la passarel·la anual de la reialesa!