Les fires gironines per visitar aquest diumenge

Festa de la Matança del Porc a La Cellera de Ter

La Cellera de Ter celebra aquest diumenge la 45a edició de la Matança del Porc, que inclou un esmorzar pagès, caminada per la ruta dels matadors, fira d'artesans, sardanes amb la Principal de Banyoles i el tradicional dinar de la Matança del Porc, que inclou amanida, fesols vermells —varietat molt cultivada a la comarca—, xinxarrells, carn magra, botifarra i fetge de mantellina, una especialitat local feta d'all i julivert amb un embolcall de tel de la mocada.



Fira del Bacallà i Fira del Vailet a Mollet de Peralada

La VIII fira del Bacallà de Mollet de Peralada incorpora aquest any, per primer cop, la Fira del Vailet, amb un grapat d'activitats per a tots els públics, com una fira d'artesania, exhibicions de les entitats locals, activitats infantils, teatre a càrrec de Mula Baba, un concurs d'Instagram, dinar popular i un fi de festa amb ball de rock clàssic.



Fira de l'Oli de Fontanilles

Fontanilles celebra aquest diumenge la Fira de l'Oli juntament amb una jornada castellera a la plaça de Sant Martí. A més d'una fira amb productes relacionats amb l'oli, hi haurà una aixecada de castells amb els Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró, Dinar popular i Exhibició i activitat de Tir amb Arc a càrrec del Club d'Arquers d'Esclanyà.