Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

«Els dies que vindran» de Cristina Cervià



Després de Shakespeare, Txèkhov és l´autor que ha entès millor l´ànima humana. Cristina Cervià i La Sueca es nodreixen del seu univers insondable per fixar-se en una de les constants del mestre rus: l´esperança en alguna cosa millor que ha d´arribar a la nostra existència, encara que aquest anhel sigui un miratge, una utopia que mai podrem assolir del tot. Sobretot s´han fixat en els personatges femenins, dones imaginades fa més de cent anys que s´anticipen i ens permeten revisar la realitat: la lluita per aconseguir allò que anhelem, a pesar de tot. Una mirada contemporània, reivindicativa i genuïna sobre els arquetips femenins txekhovians. La representació de l´obra Els dies que vindran es podrà veure divendres (21 h) a La Factoria de Banyoles i dissabte (22 h) i diumenge (18 h) a la sala La Planeta de Girona.



La Cellera rememora la Matança del Porc



El municipi de la Cellera de Ter rememorà aquest diumenge la tradicional Matança del porc amb un dinar de germanor que anirà acompanyat d'un grapat d'activitats. Unes 200 persones voluntàries prepararan el dinar amb ingredients propis de la festa i de la gastronomia de la Cellera.



«El traspàs» d'Eloi Falguera

Teatre de Blanes · Dissabte 10

Les tropes de Franco són a un pas d'arribar a la frontera. Que hi fan dos mossos d'esquadra a les portes d'un mas ? amaguen algú ? Custodien alguna cosa ? Deu ser molt important per arriscar-se tant. El traspàs explica n un dels episodis més desconeguts del final de la Guerra Civil. Una història de traïcions, passions i visites inesperades.



La vil·la de Vilauba en 3D

Jaciment de Vilauba (Camós) · Dissabte 10

La Vil·la va ser un centre d'explotació del territori, que funcionà durant gairebé tot el període romà. La seva evolució al llarg de 600 anys ens ha permès conèixer la zona residencial, la rústica i la d'explotació. Aquesta visita proposa una passejada per la part residencial de la vil·la i amb l'ajuda de la recreació virtual en 3D.



Llums cromàtiques al MAC

Museu d'Arqueologia de Catalunya (Girona) · Diumenge 11

Com sorgeix un element tan comú avui dia com és el vidre? Recularem a l'antiguitat per descobrir-ho. A més resseguirem l'època medieval per conèixer un dels seus usos: ser vitralls pels temples religiosos. Així entendrem el seu sentit simbòlic i funcional, com es realitzaven i com es cuida avui dia aquest patrimoni tan fràgil i alhora de gran bellesa.



«Pell de llarinté»

Teatre La Gorga (Palamós) · Diumenge 11

A Diakha Madina, quan es fa de nit, grans i petits es reuneixen al voltant d´una foguera. Entre danses, cançons i rialles, escolten les històries que explica en Koumera. Pell de llarinté, cua de tiré narra la història de la Kumbà i en Mamadou. A punt de ser pares, estan tan il·lusionats que faran el que sigui per complaure el seu nadó.



La Philarmonia de Londres

Sala Montsalvatge de l'Auditori (Girona) · Diumenge 11

La Philharmonia de Londres debuta a la Temporada Ibercamera per oferir el seu so propi i vellutat, el més centreeuropeu de les orquestres londinenques, aconseguit gràcies als grans mestres que l'han dirigit, com Toscanini, Strauss, Gergiev o Gatti. L'orquestra serà dirigida per l´alemany Karl-Heinz Steffens, que també debuta a la temporada.



«Barbes de Balena»

Teatre Municipal (Lloret de Mar) · Dissabte 10

Barbes de Balena fa un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l'estat espanyol. La seva va ser una carrera plena d´obstacles, que va anar superant, per exercir una professió aleshores vetada a les dones. A partir de la seva figura, fem memòria de les nostres àvies, besàvies?



El jazz de Connection 13th

Sunset Jazz Club (Girona) · Diussabte 10

Susana Sheiman és una de les grans vocalistes que passen regularment per l´escenari del Sunset de Girona, on sempre ens sorprèn amb el seu carisma i musicalitat. En aquesta ocasió es presentarà amb el seu nou grup Connection 13th, integrat per alguns dels músics més destacats de l'escena, per oferir-nos una sessió de jazz de gran nivell.



«Cabareta»

Teatre de Bescanó · Dissabte 10

Una actriu i una pianista han escrit i compost a quatre mans una col·lecció de temes que van de l´estil picant del Paral·lel a la cançó de denúncia. Un cabaret com els d´abans però d´ara i en clau de dona. «Una morena y una rubia», una de Barcelona i l´altra de Madrid, una compositora i una actriu, una de l´escudella i l´altra del «cocido».