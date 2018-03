Quinze propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques Girona

Martha Reeves, llegenda viva de la Motown, a l'Auditori de Girona.

Nova edició de la Fira de l'Embotit a Bescanó

Torna aquest diumenge una nova edició de la Fira de l'Embotit de Bescanó, amb l'objectiu de prestigiar aquest producte i el seu productor i, al mateix temps, donar a conèixer el món de l'embotit d'elaboració artesanal. Un centenar de parades d'alimentació s'instal·laran als voltants del Parc de l'Ajuntament per donar a conèixer i oferir la possibilitat de tastar i comprar els diferents productes d'elaboració pròpia: carn de perol, greixons, botifarra vermella, dolça, bolets, ratafia, foie d'ànec i de perol.



Teatre familiar: "La Troppe Arie" al Municipal de Girona

La tieta, amb un passat gloriós en el món de la clàssica està fent una gira per de tot el món amb el seu nét; una promesa de la flauta travessera. També els acompanya la minyona de la tieta, una jove apassionada per l´Òpera lírica. Aquest és, en resum, un espectacle d´humor on s´interpreten de manera més extravagant les àries més famoses. La representació es fa aquest diumenge a les 12 h al Teatre Municipal de Girona



Pujada als Àngels del GEiEG

Teatre: «Bodas de sangre» a Olot

Oriol Broggi es planteja el text de Federico García Lorca com un gran poema ple de ritme i de musicalitat , que compta amb les composicions originals i la música en directe de Joan Garriga. Un seguit d´escenes, d´entrades i sortides on actors, actrius, personatges i músiques s´entrellacen per donar vida a la núvia, el nuvi, Leonardo, la mare? La cita és aquest dissabte al Teatre Principal



Fira-Mercat del tortell a Bàscara

Durant tot el dia a la plaça Major i els carrers dels voltants celebració de la fira i mercat del tortell amb productes artesanals, actuacions al carrer i sardanes, entre d´altres.



Black Music Pícnic al Parc del Migdia de Girona

El Black Music Festival programa aquest dissabte una nova edició del Black Music Pícnic, una activitat gratuïta que sol atreure un nombrós públic per escoltar a l'aire lliure música de primer nivell. Enguany, es podrà escoltar la BMBB, Reaggae per Xics, i Los Mambo Jambo.



Expocanina a Girona

La doble identitat de «Nadia» al Teatre de Salt

Nadia Ghulam explicarà aquest dissabte al Teatre de Salt en primera persona la seva història de supervivència a l´Afganistan. Durant deu anys, es va fer passar pel seu germà, víctima de la guerra civil, fins que el 2006 va poder fugir a Barcelona. Des del 2014, la Nadia comparteix escenari amb Carles Fernández Giua i Eugenio Szwarcer en aquest documental teatral.



Fira-mercat romà a Llagostera

La pianista Maria Canyigueral a Torroella de Montgrí

L'Auditori de l´Espai Ter de Torroella de Montgrí acull diumenge a les 19 h l'actuació de la pianista gironina Maria Canyigueral, que ha desenvolupat bona part de la seva carrera al Regne Unit. Malgrat que es prodiga en concerts al nostre país, la seva presència a la Xarxa de Músiques serà una bona oportunitat de descobrir una intèrpret de casa nostra que construeix una sòlida trajectòria a l´estranger.



Fira de l´Embotit a Olot

Fira de les 40 hores a Ripoll

Al llarg de tot el cap de setmana, en diversos escenaris del municipi, se celebra la tradicional fira de les 40 hores amb diverses activitats pensades per a tots als públics. Es tracta d'una de les poques fires multisectorials que queden a les comarques gironines i la més important de les que se celebra al Ripollès.



Jon Robles Quartet al Sunset Jazz Club de Girona

L´extraordinari saxofonista basc Jon Robles torna per fi al Sunset. Serà aquest dissabte a les 23 h encapçalant un sensacional quartet integrat per primeres figures de la nostra escena. Són músics que acumulen unes trajectòries impressionants, tan versàtils que els hem pogut veure col·laborant amb artistes tan diversos com Bebo Valdés, Lucrecia, David Bisbal o Alejandro Sanz.



Fira tèxtil a Sant Jaume de Llierca



La Fira Tèxtil de Sant Josep, de Sant Jaume de Llierca, compleix aquest diumenge any el seu 25è aniversari. Per commemorar-ho, s´han ampliat tant la programació com els espais de la fira. Enguany no hi faltaran parades d´alimentació, cotxes antics, tallers, puntaires, artesania, ball i sardanes.