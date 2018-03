La cuina nipona desembarca al Club Nàutic de Sant Feliu

El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha encetat una nova etapa en el seu restaurant: des d'aquest dimecres, la seva carta està en mans del japonès Naoyuki Haginoya, xef executiu del barceloní Grupo Nomo que, conjuntament amb Mas de Torrent, es faran càrrec d'aquest establiment en què la cuina és un mixt de la japonesa i els productes propis de l'entorn mediterrani. Una relació entre els dos grups empresarials que va arrencar, com va recordar ahir Borja Molina-Martell, un dels socis del Grupo Nomo, fa quatre anys quan es van fer càrrec del restaurant de la piscina de l'hotel Mas de Torrent durant un estiu, i la connexió s'ha prolongat fins ara, amb l'obertura pel camí de dos altres restaurants a la Costa Brava, ambdós a Llafranc: el Far Nomo, que va obrir les portes el 2015, i el restaurant Jani, que està en funcionament des del 2016.

Molina-Martell va destacar, en la presentació del nou establiment, la ubicació «espectacular» en la qual es localitza, al Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, ja que, entre altres motius, es troba a tocar de l'escenari del Festival Porta Ferrada. Precisament, va concretar que col·laboraran gastronòmicament amb el Festival.

En el mateix sentit es va pronunciar Àlex Figueras, del Grup Mas de Torrent, que va tornar quatre anys enrere per recordar com aleshores van plantejar-se engegar una iniciativa «diferent» al restaurant de la piscina del Mas de Torrent i, a través del director general del Grup, Xavier Rocas, van apostar per la cuina japonesa del Grupo Nomo. «Ens vam posar d'acord en cinc minuts», va explicar Figueras, que va subratllar, amb ironia, que es tractava d'un fet insòlit aquesta bona i ràpida entesa.

Arran d'aquest primer contacte i l'experiència a Torrent, Grupo Nomo i Mas de Torrent van decidir posar en pràctica la relació forjada aquell estiu amb el Far Nomo, el restaurant del Far de Sant Sebastià. L'any següent, també a Llafranc, van arrencar el Jani. I ara, el Nomo Nàutic ganxó posa de manifest que la fusió dels dos grups hostalers i de restauració avança adequadament.



Llocs privilegiats

Figueras va exposar que aquesta tercera iniciativa conjunta arrenca «amb molta il·lusió» perquè «són projectes que s'obren en llocs en què nosaltres hi seríem clients». En aquest sentit, va subratllar que tant el restaurant de Sant Feliu com els dos de Llafranc es troben en «emplaçametns únics a la Costa Brava i al món».

Quant a la figura de Naoyuki Haginoya, a ningú se li escapa que és una de les claus que consolida aquest projecte. Nascut a un poble proper a la ciutat de Tòquio, el cuiner, ha trobat l'equilibri en la cuina que fusiona el producte del territori amb la gastronomia japonesa, la qual ha tingut una gran acceptació a Catalunya –el Grupo Nomo disposa de tres establiments a Barcelona, a més del servei a domicili de Nomomoto–, i cosa que demostra amb el creixement que ha realitzat des que es va posar en marxa l'any 2007 –el darrer en obrir, abans del de Sant Feliu de Guíxols, ha estat el Nomo Sarrià, que va entrar en funcionament l'any passat–.

Quant a Mas de Torrent, ha ingressat en el sector de la restauració de la mà del Grupo Nomo, però té una llarga experiència en el món de l'allotjament de qualitat gràcies al Mas de Torrent, i que ha ampliat darrerament amb el Far Hotel de Sant Sebastià, a Llafranc, i la Casa Vincke Hotel de Palamós. Tres establiments on prevalen la cura dels detalls i l'excel·lència.