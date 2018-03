Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El Quartet Casals celebra vint anys · Girona



Amb motiu del seu vintè aniversari, el Quartet Casals ha iniciat un projecte especialment ambiciós: una sèrie de sis concerts amb la integral de Quartets de Beethoven que s´acompanya de sis obres de nova creació de compositors coetanis. El projecte s´ha estrenat a diverses ciutats d´arreu del món com Londres, Viena, Madrid, Torí, Amsterdam i Tòquio, entre altres. Aquest projecte s´està enregistrant en la seva totalitat, serà una edició especial en tres volums que s´editaran al llarg dels propers tres anys i que culminaran l´any 2020, coincidint amb el 250 aniversari del naixement del compositor. Aquest diumenge, presentaran el projecte a la ciutat de Girona. Concretament, serà a les 7 de la tarda a la Sala Montsalvatge de l´Auditori, en el marc de la temporada Ibercamera.



Els secrets del barri jueu

Museu d'Història dels Jueus (Girona) · Diumenge 25

Itinerari guiat pels carrers del call de Girona i el Museu d'Història dels Jueus. Durant l'explicació es coneixeran elements concrets de les vides de personatges de la comunitat hebraica medieval i l'evolució urbana del call jueu de Girona fins a l'expulsió de 1492.



L´orquestra Selvatana

Auditori de l´Espai Ter (Torroella de Montgrí) · Diumenge 25

L´Espai Ter dona continuïtat al cicle de grans orquestres iniciat l´any 2017, amb la voluntat de portar a Torroella de Montgrí. Creada el 1913, l´Orquestra Selvatana arriba així aquest diumenge al municipi del Baix Empordà com una de les cobles orquestra gironines de més prestigi, reconeguda amb la Creu de Sant Jordi.



«Dinamita la sarsuela»

Teatre del Casino (Llagostera) · Diumenge 25

Amb Esperança Dinamita, el seu aclamat espectacle anterior, Le Croupier va reivindicar els cuplets. Ara, amb la direcció de Mont Plans, presenten un concert dedicat a la sarsuela catalana, un altre d´aquells gèneres que tantes coses ens expliquen del passat més recent del nostre país, això sí, al ritme de la música popular.



Petros Klampanis Trio

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 24

Sempre sorprenent i creatiu, tant sigui exercint de contrabaixista com de compositor, Petros Klampanis assegura que assistir a un concert seu sempre és una experiència única. En aquesta ocasió visitarà el Sunset de Girona per presentar-hi el seu nou àlbum, que porta per títol Chroma. Un vetllada que promet no decepcionar.



Els pallassos de «Rhümia»

Teatre de Salt · Dissabte 24

La família de pallassos i músics de Rhümia comparteixen pis i, alhora, la destresa de contagiar el riure durant l´hora i mitja. La casa dels Rhum & cia és una llar on tothom hi té cabuda, moblada amb l´humor més absurd, la música, les emocions i la imaginació que fan d´aquesta, una família excepcional i «inestable» de pallassos i músics.



El nou flamenc d´Aurora

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Dissabte 24

El jove cantaor Pere Martínez és un dels grans nous talents del flamenc. Aurora és la nova aventura musical que lidera junt amb un grapat de virtuosos de la seva generació. La seva proposta transita per les cançons més populars del compositor clàssic Manuel de Falla per evolucionar cap a llenguatges que transgredeixen les sonoritats tradicionals.



«El color de la llum»

Teatre de Blanes · Dissabte 24

Ferran Joanmiquel atorga el protagonisme a diversos fotoperiodistes reconeguts a nivell internacional que expliquen les seves experiències personals i reflexionen al voltant dels límits ètics de la seva professió. Una peça que interpel.la directament als espectadors, com a consumidors de les imatges que apareixen als mitjans informatius.



La Fuga visita la Mirona

La Mirona (Salt) · Dissabte 24

La banda de rock´n roll La Fuga arriba dissabte a La Mirona de Salt per presentar el seu àlbum Humo y cristales, publicat el passat 2017, juntament amb el DVD en directe Mientras Brilla La Luna. En aquesta vetllada de rock genuí, la formació càntabra també interpretarà en directe bona part dels èxits aconseguits en dues dècades.