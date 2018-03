Les propostes per sortir de casa aquesta Setmana Santa

Hostalric viatja fins a l´època medieval



Hostalric celebrarà la 22a edició de la Fira Medieval els dies 30 i 31 de març i 1 d´abril. Aquest esdeveniment fa que, any rere any, durant el divendres, dissabte i el diumenge de Setmana Santa, Hostalric es converteixi en una vila medieval amb un gran mercat, personatges i activitats pròpies d´aquelles dates. Amb això, també es pretén commemorar l´esplendor del passat medieval del municipi, el qual era cap i centre de tot l´extens vescomtat de Cabrera. Les activitats tindran com a escenari el nucli històric de la vila, el castell, el pati d´armes i el fossat del castell, el Portal de Barcelona, la cova Relliguer o el claustre de l´Ajuntament. Durant els dies de la Fira, es faran visites guiades al castell i es podrà entrar gratuïtament a la torre dels Frares i a la muralla.



Figueres, ciutat de l´humor

Diversos escenaris (Figueres) · De dijous 29 a dilluns 2

Del dijous 29 de març al dilluns 2 d'abril, la capital empordanesa acollirà una quinzena d'espectacles d'humor, entre els quals destaquen de Duo Full House, Starbugs Comedy (a la imatge), Chapertons o Godot (Rui Paixão). Enguany, el festival del còmic creix en espais, arribant fins a l'antiga presó, la sala La Cate, la biblioteca i dues escoles.



Els brunyols i la garnatxa

Nucli antic (Garriguella) · Dissabte 31

Brunyols de l´Empordà acompanyats d´un bon garnatxa. Aquesta és la proposta gastronòmica que es podrà degustar a Garriguella aquest dissabte. La XXI edició de la Fira de la Garnatxa i el Brunyol de l´Empordà inclourà, a més de degustacions, tallers infantils, música en viu, sardanes i espectacles d´animació al carrer.



El ball del xai be

Plaça Major (Olot) · Dissabte 31

El ball del Xai Be d´Olot data del segle XV, i era ballat el Dissabte de Glòria per un grup de pastors per celebrar la fi de la Quaresma. Aquesta dansa tradicional és una de les quatre més antigues de Catalunya, que el 1850 es va deixar de ballar. L´any 2007, l´Esbart Olot va decidir recuperar la tradició i crear una coreografia inspirada en l´acte tradicional. La festa arrencarà amb una cercavila a càrrec dels Bastoners i Grallers d´Olot.



La ciutadella i tast de vins

Recinte Arqueològic de La Ciutadella (Roses) · Dissabte 31

Visita guiada al recinte arqueològic de la Ciutadella de Roses amb tast de vins de l'Empordà en català, castellà, francès i anglès. Una proposta per descobrir, no només un dels indrets més sorprenents de l´Alt Empordà, sinó també, al mateix temps, un dels productes estrella de la zona.



Els brunyols ganxons

Plaça del Monestir (Sant Feliu de Guíxols) · Divendres 30 i dissabte 31

Coincidint amb la Setmana Santa, Sant Feliu de Guíxols treu els seus millors brunyols al carrer, en un mercat que marca el tret de sortida de la primavera i de la temporada turística. Mostra d´artesans i d´oficis relacionats amb el brunyol (dolç típic del municipi), amb una gran oferta de tallers, tastets i espectacles per fer tota la família.



El cornut i l´arbre

Plaça del Maig (Cornellà de Terri) · Dilluns 2

Coincidint amb el Dilluns de Pasqua la plaça del Maig de Cornellà del Terri viurà un any més la tradicional plantada de l´arbre del Maig i el Ball del Cornut, declarada festa tradicional d´interès nacional. Hi participaran els portadors de l´arbre, els balladors, el Cornut i els acompanyants i l´acte acabarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Porqueres.



Gustav Lundgren Trio

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 31

El guitarrista Gustav Lundgren és conegut per passejar-se amb comoditat entre el món de Django Reindhardt i el del jazz contemporani. En el seu retorn al Sunset, presentarà el seu nou disc, Jazz vol. 2, un recull d´estàndards que va ser enregistrat amb dues figures internacionals com són Doug Weiss i Jorge Rossy.



El rock de Näos, al Yeah!

Yeah! Indie Club (Girona) · Dissabte 31

El quintet gironí Näos estrena aquest dissabte en concert, a la sala Yeah! de Girona, el seu primer àlbum. Un Ancient Era farcit de guitar­res cruixents, crits salvatges i ritmes frenètics, enregistrat el passat estiu als estudis Ultramarinos de Sant Feliu de Guíxols. La vetllada continuarà tot seguit amb una eclèctica sessió a cura de Dj. Radio Beat.