Les millors fires i festes d'aquest diumenge a les comarques de Girona

Recreació històrica del Combat d'Arbúcies

A partir de les 10 de matí jornada de recreació històrica amb la fira i festa del Combat amb diversos actes com passejada, bitlles catalanes, campament històric, tallers, degustacions i altrs activitats de tipus històric. Com cada any, els Miquelets faran la recreació dels fets a la riera, i muntaran els seus campaments a la plaça de la Vila.

Fira de la Primavera a Campllong

Al llarg del dia, es preveuen diferents activiats en una de les fires de referència de l'abril gironí. Hi haurà presència de maquinària agrícola i industrial, bestiar, artesans, comerç multisectorial, concursos, gastronomia, jornades tècniques, eines del camp i exposicions, entre d´altres.

Fira de l´espàrrec al Port de la Selva

De les 10 del matí a les 6 de la tarda celebració de la desena fira de l´espàrrec amb la participació dels comerciants, restauradors, associacions i entitats del municipi.

Fira del senglar a Osor

A partir de les 9 del matí fira del senglar amb diverses activitats com esmorzar de caça, missa, visites guiades, rua, actuacions infantils, espectacles al carrer i durant tot el dia també tirolina salvatge a la riera i mostra d´oficis antics, entre d´altres activitats.

Festa de Pasqüetes a Peralada

- A les 11 del matí al claustre de Sant Domènec tast de vins guiat de Caves Castell de Peralada amb maridatge de productes de Coll Verd.

- A les 11 del matí a l´església parroquial ofici solemne cantat per la coral de Peralada.

- A 2/4 de 12 del migdia des de la Plaça Gran cercavila amb la Mula Baba amb motiu del desè aniversari de l´escola Ramon Muntaner.

- A 3/4 d´1 del migdia al centre social concert amb l´orquestra Costa Brava.

- A les 5 de la tarda a la plaça Gran audició de sardanes amb la Costa Brava.

- A 2/4 de 8 del vespre al cenre social ball de fi de festa amb l´orquestra Costa Brava.

Fira de la Flor i el Planter a Salt

De les 9 del matí a les 2 del migdia al parc Monar fira de la flor i el planter amb diverses activitats com taller, visites guiades a les Deveses de Salt i jocs, entre d´altres.

Fira Contraban, a Rabós d'Empordà

De les 11 del matí a les 7 de la tarda a la plaça del Pou Nou fira Contraband amb la presència de viticultors i amb la possibilitat de degustar vins i música i gastronomia. La fira té l´objectiu d´enfortir els lligams entre els elaboradors de l´Albera nord i l´Albera sud.

Festa de Pasqüetes a Castell d'Aro

- A les 12 del migdia a l´església missa solemne.

- A la 1 del migdia al Casino Castellarenc apertiu pels socis.

- A les 5 de la tarda a la plaça Poeta Sitjà animació infantil a càrrec de David el Mag.

- A les 6 de la tarda al mateix espai sardanes amb la cobla Baix Empordà.

- A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Poeta Sitjà botifarrada.