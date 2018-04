Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fira de la Cervesa Artesana, aquest dissabte



El Pavelló Firal d´Olot acull aquest dissabte, de les 10 del matí a les 12 de la nit, la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Fins a deu obradors, quatre de la Garrotxa i els altres de difrents llocs del territori català participaran d´aquesta cita ineludible per als amants de la cervesa, que permetrà provar fins a una cinquantena de tipus diferents. La fira comptarà també enguany amb una exposició de material cerveser. L´esdeveniment arrencarà a les 8 del matí amb una concentració de vespes i també inclou un ampli programa d´activitats complementaries. Durant tota la tarda hi haurà gaudir d´actuacions culturals: com els gegants de Pequín, exhibicions castelleres a càrrec dels Xerrics d´Olot, una batucada amb Trik Trak Tabalers o els concerts de The Pardos Cat´s i Greda Street Band.



Enric Montefusco

Auditori Centre Cultural La Mercè (Girona) · Dissabte 7

Enric Montefusco, qui va ser líder dels imprescindibles Standstill, visita aquest dissabte Girona, en el marc del festival Strenes, per tal de presentar els nous temes que formaran part de l´EP que es publicarà pròximament. El músic català també repassarà, tanmateix, les cançons del seu aclamat debut en solitari, Meridiana (2016).



El pi de la primavera

Plaça Poeta Sitjar (Castell d´Aro) · Dissabte 7

La festa s´inicia dissabte amb la festa del pi, que comença amb una cercavila des de la plaça Poeta Sitjar a la recerca de l´arbre escollit, que tot seguit és traslladat a la plaça. A la plaça hi actuaran els Trabucaires de Cardedeu. Al vespre, l´activitat es concentra a la Polivalent, on s´hi fa una nova edició dels tastets de cuina i un ball popular.



Un vermut a Palamós

23 tavernes i bars de Palamós · Abril i maig

El municipi de Palamós presenta per aquesta primavera la campanya comercial i turística basada en el gaudi de passejar pels carrers del municipi aprofitant l'oferta del comerç, tot fent un vermut. Més d'una vintena de tavernes i bars oferiran els caps de setmana un vermut que es complementarà els diumenges amb la música en viu que amenitzarà places i carrers comercials de la vila. La proposta començarà demà i s'oferirà tots els caps de setmana d'abril i maig. L'objectiu d'aquesta proposta és el de potenciar l'activitat turística que té Palamós, obrint el comerç també els diumenges, complementant-ho amb l'àmplia oferta gastronòmica del municipi.



«Ill convito»

Espai Ridaura (Santa Cristina d´Aro) · Dissabte

La plataforma cultural Òpera Jove presenta el seu espectacle Il convito, òpera de gènere còmic del compositor napolità Domenico Cimarosa. La representació forma part del programa de la III edició del cicle de música Primavera a l´Espai, que organitzen conjuntament l´Escola Municipal de Música de Santa Cristina i l´Espai Ridaura.



Caritat Humana a l'Strenes

Auditori del Centre Cultural La Mercè (Girona) · Dissabte 7

Caritat Humana és el grup que forma Jair Domínguez l´any 2015 com a excusa perfecta per fer música mentre hi hagués cervesa. Un pretext que finalment ha pres forma en un disc homònim sorprenent de deu cançons. I és sorprenent perquè Domínguez es descobreix com un bon cuiner de cançons, amb un treball ple de bons temes i grans tornades.



«Aüc» i la violència sexual

Sala La Planeta (Girona) · Dissabte 7 i diumenge 8

Què passa quan asseiem a una taula una psicòloga, una supervivent de violència sexual, una sociòloga, una ballarina, una música, una productora i una performer, totes elles feministes? Aquest és el punt de partida d´AÜC, un espectacle creat per Les Impuxibles i Carla Rovira que vol posar al centre de l´acció dramàtica la violència sexual.



«Wohnwagen» a l'Espai Ter

Auditori Espai Ter (Torroella de Montgrí) · Diumenge 8

Viure o arriscar-se? Aquests dos conceptes són l´arrel del conflicte entre la parella protagonista. L´Emma i l´Anton es coneixen en un bar, la Fada posa una rosa pel mig, l´Emma convida l´Anton al seu cafè diari i s´enamoren. La felicitat sembla estar assegurada. Llavors la Bruixa els maleeix amb tan sols tres mesos d´enamorament.



«Granados i l'espurna de...»

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Diumenge 8

La pallassa Clara del Ruste i el pianista Emili Brugalla (Trio Kandinsky) presenten Granados i l´espurna de la felicitat, un espectacle musical entorn de la vida del pianista i compositor Enric Granados. El relat biogràfic, les músiques que va escriure o les anècdotes i experiències aniran desplegant-se amb un gest tendre i rialler, en clau de clown.



«La bella dorment»

Teatre Municipal (Roses) · Diumenge 8

Sota la direcció de Julià Farràs i amb música de Manu Guix, l´espectacle La bella dorment explica la història d´uns reis que no podien tenir fills a causa del malefici de la malvada Fada Sisena fins que la Fada Setena s´interposa i, per atzar, aconsegueix revertir l´encanteri i els monarques tenen finalment una filla.