Les fires i festes per gaudir del diumenge a l'aire lliure a les comarques de Girona

Fira de la Locomoció i Artesania a Fornells

- De 12 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda, al C/ Caterina Albert, en diferents horaris, circuit d´educació viària, circuit de ponis, circuit d´aventura, inflables, jumping i farcell de jocs tradicionals.

- A les mateixes hores, al pati de l´Estació, exhbició de camions de raciocontrol.

- De les 12 del migdia a les 8 del vespre, al circuit Crawler, circuit crawlers 4x4 radiocontrol.

- De les 11 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda, al circuit del parc del ferrocarril, 20a trobada de circuits de tren i circulació de trens petits de vapor viu.

- A les9 del matí, 27a matinal de l´Associació de motos històriques gironines.

- De les 10 del matí a les 2 del migdia, 17a Fira del cop d´ull i mercat del trasto vell.

- De les 10 del matí a les 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda, Trobada i exposició de motos Harley-Custom i concentració de cotxes d´època, clàssics, esportius i populars.

- A les 12 del migdia, al Passeig narcís Monturiol, exhibició de graffittis.

- A les 7 de la tarda, al Circuit 4x4, Cursa del pernil.

- A 2/4 de 8 del vespre, al Bar Agrupació, 10è Concurs de llançament de pinyol d´oliva.

Fira Food Truck Market&Co a Salt

Al llarg del dia al Pla de Salt fira Food Truck amb la presència de 27 participants i celebració també de diverses activitats lúdiques i musicals. Aquesta és l'única fira sectorial de Catalunya que va néixer amb la voluntat de dinamitzar el sector i de convertir-se en l´esdeveniment de referència per a professionals, programadors culturals i el públic general.

Fira de l'Espàrrec al Port de la Selva

La Fira de l´Espàrrec proposa tastets, música i animació

De les 10 del matí a les 6 de la tarda, arriba la desena edició de la Fira de l'Espàrrec amb la fira artesanal i de productes locals. En un marc incomparable, arran de mar, els visitants trobaran com cada any diversos estands on podrem assaborir tastets, molts amb espàrrecs de bosc. També hi haurà música i animació.



Tossa indiana

Tossa de Mar celebra aquest cap de setmana la tercera edició d´una festa que permet retrobar amb el passat de la nostra vila. Al llarg de la jornada s'organitzen visites guiades per conèixer el patrimoni indià del municipi. Els visitants també podran conèixer la cuina tossenca d'inspiració antillana, participar en tallers percussió, classes de ball i tallers infantils.



Fira de l'Artesania a Banyoles

De les 10 del matí a les 8 del vespre a l´Estany fira d´artesania de la Ramona amb la presència de creadors, artesans de diferents disciplines i la gastronomia, entre d´altres.

Cavallada a Castelló d'Empúries

Una de les tradicions més arrelades en el passat recent de Castelló d´Empúries és la celebració de la Cavallada organitzada per el Grup Cavallista de Castelló d´Empúries, que enguany es durà a terme el matí del diumenge 15 d´abril. Hi participaran uns dos-cents cavalls. Hi haurà esmorzar, exhibicions, cercaviles, doma clàssica, etc.

Festa del Roser a Sant Joan les Fonts

La Festa del Roser s´iniciarà amb la tradiconal ofrena a la Mare de Déu del Roser i la Missa Solemne a l´Església Parroquial de Sant Joan les Fonts. Un cop finalitzada la missa els carrers s´ompliran de gent per gaudir de la cercavila i el ball dels gegants i la faràndula a la plaça Major. A la tarda hi haurà sardanes i l´espectacle d´humor d´en Peyu "iTime".