Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Morcheeba visiten el festival Strenes

Morcheeba és un dels grups més populars del trip hop internacional amb èxits que han sonat i sonen arreu del planeta. Formats el 1995, acumulen vuit àlbums amb vendes que superen els deu milions de còpies i èxits com Rome wasn´t built in a day i Otherwise, entre molts altres. Skye té una de les veus més reconeixibles del món, i escoltar el directe en seu to suau, càlid i intens, amb la guitarra psicodèlica de Ross, és una gran experiència. Morcheeba tornen, aquest dissabte a les 9 de la nit, a l´Auditori de Girona, després d´una aturada en la que serà la seva primera i única actuació a Catalunya de l´any. Al concert d´Strenes podrem escoltar els grans èxits de la banda i també aprofitaran per presentar en directe alguna de les noves cançons que formaran part del nou disc, que apareixerà a la tardor del 2018. Preu: entre 22 € i 29 €



La Fira de l´Espàrrec

Diversos espais (El Port de la Selva) · Diumenge 8

La desena edició de la Fira de l'Espàrrec arriba aquest diumenge al Port de la Selva amb la fira artesanal i de productes locals. En un marc incomparable, arran de mar, els visitants trobaran com cada any diversos estands on podrem assaborir tastets elaborats amb productes de primera qualitat, molts amb espàrrecs de bosc.



La festa dels food trucks

Pla de Salt (Salt) · Divendres 13, dissabte 14, diumenge 15

Una trentena de furgonetes de menjars es donen cita de divendres a diumenge a Salt, a la Food Truck Market & Co Salt, la primera fira catalana dedicada a la gastronomia de carrer. A més d´una àmplia oferta gastronòmica, l´esdeveniment comptarà amb activitats paral·les, incloent zona d´esbarjo, música en directe i espectacles familiars.



Funkystep & The Sey Sisters

Teatre Municipal (Roses) · Dissabte 14

Funkystep & The Sey Sisters presenten aquest dissabte a Roses A matter of funk, un àlbum conjunt que desprèn positivisme, parlant sobre l´amor, la llibertat, la importància de viure el moment, gaudir de la vida i de la força de la música, de la necessitat de ser un mateix

per afrontar els reptes de la vida, al ritme de la música negra.



Les noves Macedònia

Sala Montsalvatge de l´Auditori (Girona) · Diumenge 15

Macedònia estrena la quarta generació amb la incorporació de la Noa, la Mar, la Lota, la Gina i l´Anna, i es consolida com un dels grups familiars més importants i populars de Catalunya amb una trajectòria de més de 17 anys. Una estrena que coincideix amb l´onzè disc d´estudi de la formació, titulat Estic contenta.



El petit de cal Eril

Auditori del Centre Cultural La Mercè (Girona) · Dissabte 14

El Petit de Cal Eril, un dels artistes més originals de l´escena musical catalana, estrenarà a Girona la seva darrera aventura discogràfica. El cantautor de Ponent torna amb un nou disc que, de fet, en són tres. El disc triangular s'ha produït, enregistrat i plantejat com una trilogia d'EPs, cadascun amb 3 cançons inèdites i enregistrats en 3 contextos diferents.



Mariola Membrives Quartet

Sala El Torín (Girona) · Divendres 13

Concert d´estrena del disc gravat pel quartet format per Mariola Membrives (veu), Jordi Bonell (guitarra), Gorka Benítez (saxo) i Masa Kamaguchi (contrabaix), en què presenten un repertori que va del jazz a la copla passant pel tango i el bolero d´una manera molt personal, i amb la impressionant veu de Mariola Membrives com a màxima protagonista.



Mísia canta Amalia

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Dissabte 14

La gran cantant portuguesa Mísia arriba aquest dissabte a Banyoles amb la versió en directe del seu particular homenatge a Amália Rodrigues, exemple màxim del fado. Un homenatge que va enregistrar en un doble àlbum en motiu dels quinze anys de la ­desaparició de la mítica cantant i actriu portuguesa.



«La Flauta Màgica»

Sala La Planeta (Girona) · Dissabte 14 i diumenge 15

Adaptació lliure de l´òpera La Flauta Màgica de Mozart, que la companyia Dei Furbi representa sota el subtítol Variacions Dei Furbi. Una versió de teatre i música a cappella. És a dir, només veus. La part instrumental passa també a través de les veus i els cants dels intèrprets en unes polifonies adaptades i originals per a aquesta proposta.