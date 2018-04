Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La festa major del festival Strenes

Repetint la reeixida fórmula de l´any passat, el festival Strenes obre la seva programació, aquest divendres i dissabte, a la ciutat de Girona, amb la seva Festa Major a la plaça Catalunya. L´esdeveniment, totalment gratuït, arrencarà divendres a les 8 del vespre amb l´actuació del trio Pupil·les. Tot seguit, a 1/4 de 10 de la nit, pujarà a l´escenari el raper Valtonyc. A les 10 de la nit serà el torn de la veterana Fundación Tony Manero i a la mitjanit tancaran la primera jornada de festa els Roba Estesa. Dissabte la festa començarà a les 6 de la tarda amb el concert del grup eivissenc Projecte Mut. A les 8 del vespre, els osonencs La Iaia seran els encarregats de posar la música i a les 12 de la matinada, clouran la festa els Gertrudis. Com l´any passat, la festa comptarà amb una zona de gastronomia (Food Trucks) i servei de bar.



La dansa del Sismògraf

Diversos espais (Olot) · Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22

Olot acull fins diumenge la setena edició del Sismògraf, el festival que detecta el moviment. Un esdeveniment que proposa viure intensament la dansa, amb noves creacions que es presenten a la capital de la Garrotxa. El festival manté, en aquesta edició, el propòsit de ser alhora un mercat i una festa de la dansa oberta a la ciutadania.



La Fira del Xai i de la Llana

Diverso espais (Pontós) · Dissabte 21 i diumenge 22

El municipi empordanès de Pontós celebra aquest cap de setmana la Fira del xai i de la llana amb un ampli ventall d'activitats. La celebració arrencarà avui amb teatre i continuarà demà amb la inauguració oficial de la fira, un concert amb el grup Kid Choirs del municipi de Pontós i la quarta edició dels tastets de menjars dels cuiners i cuineres del poble.

La festa continuarà el diumenge amb una caminada popular al matí, exposició de tractors, música, l'esquilada de xais i un dinar popular, entre d'altres activitats.



Núria Graham a l´Ateneu

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Divendres 20

La vigatana Núria Graham torna a les comarques gironines amb Does it ring a bell? (2017), un segon àlbum consistent i directe, en el qual la jove cantautora treu pit i s´erigeix com una de les artistes amb més talent de l´escena catalana. Acompanyada de Jordi Casadesús, Aleix Bou i Artur Tort, Graham presenta el disc aquest divendres a Banyoles.



Els tres tombs

Font de la Kaikuta (Lloret de Mar) · Diumenge 22

Els Tres Tombs de Sant Antoni, patró dels animals, arriben aquest diumenge a Lloret de Mar. Tot i que la diada és el 17 de gener, diverses poblacions de les comarques gironines es coordinen per tal de facilitar l´assistència de diverses hípiques. La festa arrencarà a les 9 del matí a la Font de la Kaikuta.



La passió turca de Mazoni

Auditori de l´Espai Ter (Torroella de Montgrí) · Dissabte 21

Jaume Pla (Mazoni), un dels músics més reconeguts sorgits a l´escena catalana en els darrers anys, va viatjar a Istanbul per rodar el documental Navigam: Per primer cop. En aquest projecte, Mazoni interactua amb músics turcs per tal de descobrir una nova dimensió de les seves cançons. Ara, el projecte es presenta sobre els escenaris.



«El molinet màgic»

Sala La Planeta (Girona) · Diumenge 22

La companyia internacional de teatre familiar Engruna Teatre visita aquest diumenge La Planeta amb El Molinet Màgic, una adaptació del conte El molinet de sal. Un espectacle que juga amb una diversitat d´elements escènics plàstics i poètics (titelles, objectes i projeccions), per tal de potenciar l´imaginari i la creativitat de tots els públics.



Iván Campo al Trinquet

Restaurant El Trinquet (Sant Feliu de Guíxols) · Diumenge 22

Citant Hitchcock i Wes Anderson, Iván Campo, formació nascuda a la ciutat de Manchester, evoquen imatges vives amb les seves cançons, que es desenvolupen com a històries complicades. Les escletxes de guitarra i les melodies per a piano actuen com a escenari per interpretar aquests contes.



Concert de Mark Pulido

Teatre Municipal (Roses) · Dissabte 21

Mark Pulido és un artista polifacètic. En un viatge a l'Índia, coneix el so de les biles, campanes planes d'alta freqüència vibratòria, amb les quals inicia un camí d'investigació, artístic, terapèutic i espiritual. Paral·lelament, realitza concerts obrint un nou concepte musical per desenvolupar moments de cura, reflexió i meditacions grupals.



La doctrina hilarant

Teatre de Blanes (Blanes) · Dissabte 21

Un boig, que es creu que és Sòcrates, puja a l'escenari per adoctrinar els espectadors, que a partir d'aquest moment es converteixen en els seus deixebles. Aquest és el punt de partida de Reflexiones del Hombre Lengua, el nou espectacle de Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla», conegut per ser el vocalista dels incombustibles Mojinos Escozíos.