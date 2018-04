Deu propostes per al cap de setmana a les comarques gironines

Festa Major de la Santa Creu a Figueres

Diversos espais. Del divendres 27 d´abril al diumenge 6 de maig

L'Ajuntament de Figueres ha programat més de dues-centes activitats per les Fires i Festes de la Santa Creu que arrenquen avui i s'allargaran fins al 6 de maig. El tret principal de sortida, però, serà demà amb el pregó que aquest any anirà a càrrec del cineasta Ventura Pons, que ha reobert el cinema Las Vegas i, prèviament, amb la Mostra Floral que es farà a l'emblemàtic Casino Menestral. El programa inclou actes tradicionals i novetats per a tots els gustos i edats, amb música, ballades i espectacles.



El Birrasana celebra la vuitena edició a Lloret de Mar

La vuitena edició del festival de cervesa artesana Birrasana s´instal·la aquest cap de setmana -del divendres 27 al diumenge 29 d'abril- a Lloret de Mar. El Birrasana, que ja s´ha convertit en tot un referent a nivell nacional i internacional en el món de la cervesa artesana, estarà ubicat a l´aparcament de Sa Caleta i ocuparà un total de 4.000 m2. La carpa central, de 1.200 m2 , acollirà els 32 expositors de cervesa vinguts de totes les parts del món. En aquest espai també hi haurà taules i cadires per a tots els assistents i es seguirà apostant per la música en directe. L´horari d´obertura serà de 17h de la tarda a 1,30h de la matinada el divendres 27, el dissabte 28 de 12h del migdia a 1,30h de la matinada i el diumenge 29 de 12h del migdia a 20h del vespre. A l´exterior de la carpa hi haurà tota l´oferta gastronòmica.



V Fira l´Empordà cuina i salut a Torroella de Montgrí

El municipi de Torroella de Montgrí celebra aquest cap de setmana la Fira l´Empordà Cuina i Salut, que enguany arriba a la seva cinquena edició. En el marc de la fira, el visitant podrà passejar pel mercat de productes de proximitat, assistir a les xerrades i conferències que s´organitzen i participar als tallers de cuina familiars i els show cookings. A més, els carrers i places de Torroella s´inundaran de cercaviles i activitat infantils per animar la celebració.



El Carnaval dels Carnavals a Platja d´Aro

Avinguda del Cavall Bernat. Diumenge 29, 17.00 h

Aquest diumenge arriba una nova oportunitat per gaudir de les millors colles de Carnaval de Castell-Platja d´Aro i de les comarques de Girona gràcies a la primera edició de El Carnaval de Carnavals transcorrerà pel recorregut habitual de les avingudes del Cavall Bernat i de S´Agaró, de nord a sud, al centre de Platja d´Aro.



El SismÒFFgraf Local a Olot

Plaça Pia Almoina. Dissabte 28, a partir de les 16 h

Una setmana després del final del Sismògraf, arriba a Olot el SismOFFgraf, un esdeveniment que posa el focus en els creadors locals, professionals o amateurs, amb desig de mostrar les arts del moviment en un context urbà. Hi participen Cia. Albert Funk, la Jove Companyia de Sant Boi o Cia. Gemma Peramiquel, entre d´altres.



«Praise» de Cobosmika a Blanes

Teatre de Blanes. Diumenge 29, 19.00 h

La companyia Cobosmika presenta aquest diumenge a Blanes l´espectacle de dansa Praise. Moviments animals i desarticulats conflueixen i ens ofereixen una proposta de contacte continu que destil·la fluïdesa, velocitat, força i bellesa en un duet sensual i de fisicalitat arriscada entre sexes oposats però estèticament mimètics.

Ferran Palau a l´Acoustic a Girona

Centre Cultural La Mercè. Dissabte 28, 23.30 h

La 15a edició del festival cultural multidisciplinari Acoustic Vell arriba aquest cap de setmana amb una intensa programació que arrencarà divendres al Centre Cívic del Barri Vell i es clourà dissabte, amb l´actuació de Ferran Palau al Centre Cultural La Mercè. El músic dels Anímic presentarà, en format íntim, el seu darrer treball, «Blanc».



Concert de Mostassa a Girona

Escales de la Catedral. Dissabte 27, 23.00 h

Mostassa és una d´aquelles bandes que s´està donant a conèixer pel boca orella de la gent. Amb un nom suggerent i picant que cada vegada està convencent a més públic i mitjans especialitzats. La seva carta de presentació és El que vam Ser, un disc de llarga durada publicat a finals del passat any 2017.



«#Lifespoiler» a Banyoles

Factoria d´Arts Escèniques. Divendres 27, 21.00 h

Què passaria si sabéssim que tot està determinat? Que el destí, tal com ens el van explicar, no és un conte o un recurs dramàtic en les tragèdies gregues, sinó una realitat absoluta, científica, matemàtica? Com afectaria el nostre dia a dia? Les nostres relacions? Les nostres creences més íntimes? Aquest és el joc. Un joc al qual s´enfronten un parell de personatges.



«Dos más dos» a Roses

Teatre Municipal. Dissabte 28, 21.00 h

Dos más dos, una divertida comèdia de parella, arriba a Roses en forma d'adaptació teatral, després d'haver arrasat a Argentina en format pel·lícula. L´Adrián i la Julieta, i en Tomás i la Silvia, són dues parelles d'amics de tota la vida que, en apropar-se als quaranta, han aconseguit l´èxit professional i personal, almenys això sembla.