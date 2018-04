Les fires i festes del diumenge a les comarques de Girona

Rua d´ el carnaval dels carnavals a Platja d´Aro

Aquest diumenge a les 17 h. arriba una nova oportunitat per gaudir de les millors colles de Carnaval de Castell-Platja d´Aro i de les comarques de Girona gràcies a la primera edició de El Carnaval de Carnavals transcorrerà pel recorregut habitual de les avingudes del Cavall Bernat i de S´Agaró, de nord a sud, al centre de Platja d´Aro.

Concert Flors i violes a Palafrugell

Flors, música, arts escèniques, mostres artístiques i animació.

- A 2/4 d´1 del migdia, a La Brava, Concert Sara Terraza.

- De 5 a 2/4 de 9, a l´Espai Els Forns, concerts i food trucks.

- A les 10 de la nit, a La Bòbila, Concert Miquel Abras.

Fira de la cervesa artesana a Camprodon

De les 11 del matí a les 9 de la nit a la zona del Pont Nou fira de la cervesa artesana de la Vall de Camprodon amb concerts, tallers infantils i gastronomia de proximitat, entre d´altres.

Fira de la Mascota a Corçà

A partir de les 10 del matí a diferents espais fira de la mascota i l´animal de companyia amb exhibicions, doma natural de cavalls i concurs caní, entre d´altres activitats. A més, durant tot el dia mercat d´artesans, servei de bar, passejades en poni, passejades amb carro i parc infantil.

Festa del cargol a Fontcoberta

- A les 10 del matí inscripcions i seguidament concursos com les curses de cargols, el cargol més gros o el cargol més original, entre d´altres.

- A 2/4 de 12 del migdia concurs gastronòmic amb el jurat format per les cuineres de Sils, l´àvia Remei i Abraham Simon.

- A 2/4 d´1 del migdia mostra gastronòmica del cargol amb tastets de plats elaborats pels restaurants del Pla de l´Estany.

- A les 2 del migdia dinar popular.

Fira Birrasana a Lloret de Mar

54a Fira de Sant Isidre a Sant Joan de les Abadesses

La vuitena edició del festival de cervesa artesana Birrasana tanca avui les portes a Lloret de Mar. El Birrasana, que ja s´ha convertit en tot un referent a nivell nacional i internacional en el món de la cervesa artesana, estarà ubicat a l´aparcament de Sa Caleta i ocuparà un total de 4.000 m2. Un espai ideal per provar cerveses nacionals i internacionals amb concerts, tastos, cursos de maridatges i activitats infantils, entre d´altres.

-XXV Fira de productes artesans. a la pl. Anselm Clavé i c/ Arxiver Mossèn Masdeu.

- XXXII Exposició de tractors antics, al passeig Comte Guifré.

- A l´aparcament de Can Crehuet, esmorzar popular amb productes ecològics i carn de poltre a càrrec dels Pabordes de Sant Isidre.

- XXXIII Mostra de bestiar autòcton, a l´Aparcament de Can Crehuet.

- XI Concurs morfològic de Raça Bruna a l´aparcament de Can Crehuet.

- XV Concurs de munyir a mà, a l´aparcament de Can Crehuet.. Passejades en Poni, a la plaça Torres i Bages.

Fira Cuina i Salut a Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí celebra aquest cap de setmana la Fira l´Empordà Cuina i Salut, que enguany arriba a la seva cinquena edició. En el marc de la fira, el visitant podrà passejar pel mercat de productes de proximitat, assistir a les xerrades i conferències que s´organitzen i participar als tallers de cuina familiars i els show cookings. A més, els carrers i places de Torroella s´inundaran de cercaviles i activitat infantils per animar la celebració.

Festa de la Malavella a Caldes de Malavella

Al llarg del dia diversos actes com espectacle infantil, pujada a Sant Mauric i el castell de la Malavella, berenar i altres activitats. La festa va néixer l´any 2010 fruit de diverses voluntats i iniciatives per recuperar i promocionar la llegenda de la Malavella i projectar el patrimoni caldenc

Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres

- A les 11 del matí al col.legi Sant Pau rua infantil.

- A les 12 del migdia a la plaça de Catalunya sardanes amb la cobla La Principal de La Bisbal.

- A la 1 del migdia a la Caseta de la Casa Cultural d´Andalusia missa rociera.

- A les 2 de la tarda dinar de germanor.

- A les 5 de la tarda a la Casa Nouvilas microteatre.

- A les 5 de la tarda a la plaça Josep Pla espectacle infantil.

- A les 5 de la tarda actuació de l´alumnat de l´Escola de dansa i música Pilar Sánchez de Figueres.

- A les 6 de la tarda actuació de copla i flamenc Carmen Carrasco i a continuació actuació de dj.

- A les 6 de la tarda a l´Auditori dels Caputxins concert a càrrec de la Coral Germanor Empordanesa.

- A les 6 de la tarda al poliesportiu municipal campionat esportiu de dansa urbana.

- A les 7 de la tarda a la Casa Nouvilas microteatre.

- A les 7 de la tarda a la plaça Catalunya concert amb La Principal de La Bisbal.

- A les 11 de la nit a l´envelat de la plaça Catalunya ball amb la participació de La Principal de La Bisbal.

Marxa Groga a Riudarenes

A 2/4 de 9 del matí des de la zona esportiva i el camp de futbol sortida de la Marxa Popular Groga a benefici de Pro-Associació Catalana pels Drets Civils amb dos recorreguts de 23 i 14 quilòmetres, respectivament.

Mostra de Vi a Roses

A la plaça de Catalunya, de 5 a 9 del vespre, V Mostra del Vi DO Empordà de Roses i II Gimncana Vi-Kids.