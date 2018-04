Sis idees pel Pont de l'1 de maig

Escapada per Europa

Gràcies a l'Aeroport, Girona i província està a menys de 3 hores de la majoria de ciutats europees, perfecte per a una escapada aquest pont! És possible que encara sigueu a temps de trobar un bitllet d'última hora a bon preu.

Uns dies a Cagliari, Sardenya, entre la platja i la ciutat; una escapada romàntica a París, la ciutat de la llum; visitar la fàbrica de Guinness a Dublín, o passar 4 dies envoltats de música de The Beatles mentre es passeja per l'Albert Dock a Liverpool és només una petita mostra de tot el que es pot fer agafant un vol des de l'Aeroport de Girona. Així que agafa la maleta, la càmera de fotos i cap a Europa!



La Cerdanya

Si el que us agrada és la muntanya, la Cerdanya és la vostra destinació. Per a gaudir la regió al màxim, no us oblideu de la bicicleta, un vehicle indispensable per a fer excursions per la zona. Obligat visitar la farmàcia de Llívia, probablement la més antiga d´Europa, anar a donar menjar als cignes del llac de Puigcerdà i fer alguna excursió pels Pirineus, aprofitant que ja no hi ha tanta neu.

Us recomanem que no marxeu de la zona sense pujar al característic Tren Groc, que va des de La Tor de Querol fins a Vilafranca de Conflent, travessant els Pirineus de la Catalunya Nord a través de ponts i túnels i amb unes vistes impressionants. Una excursió fantàstica per a tota la família!



Costa Daurada

Ara que les temperatures ja escalfen i el sol comença a brillar, vénen ganes de passar les hores a la platja, aprofitant que encara no tenen la massificació de l'estiu. La Costa Daurada és una destinació ideal per a platja i oci per a tota la família. Podeu dormir en qualsevol dels seus càmpings, visitar les platges com la de Coma-ruga (El Vendrell) o Cristall (Mont-roig del Camp) o una visita a la Tarragona Imperial. També podeu aprofitar per a visitar Port Aventura i passar un dia genial pujant i baixant de la Muntanya russa més alta d'Europa a Ferrari Land i Port Aventura!

Viña Rock

Si us agrada la música, la millor manera de passar el pont és a Villarobledo, Albacete, on del 27 al 30 d'abril se celebra el Viña Rock, un dels festivals de rock més importants del país.

A dalt dels seus escenaris podreu veure a Txarango, Rayden, La Pegatina, Xavi Sarrià, Smoking Souls, La Raíz, Zoo o Itaca band entre molts altres, tantes opcions que no tindreu temps de veure'ls a tots! Així que, la tenda de campanya i el sac de dormir a la motxilla i cap a Villarobledo falta gent!



Barcelona

La capital catalana sempre és un bon lloc per a passar uns dies, per la seva gran oferta cultural i lúdica. Podríem dir que és força difícil avorrir-te a Barcelona! A més, tant se val amb qui viatgis, si amb la família, en parella o tot sol, hi ha coses per fer per a tots els gustos. Visitar algun dels seus múltiples museus, anar de compres, fer de turista i visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat, com la Sagrada Família o el Tibidabo, o simplement ramblejar. Barcelona a la primavera és un d'aquells llocs que val la pena visitar.



Amb tren per Espanya

A qui no li agrada viatjar amb tren? Qui no es relaxa assegut en un dels seus seients, mirant el paisatge per la finestra? Doncs des de Girona podeu agafar el tren i passar el pont a diferents destinacions de l'estat espanyol. En una mica més de 3 hores podeu estar a Madrid, passejar pel Retiro, anar al Prado, travessar la gran Via i anar a veure El Rey León al teatre Lope de Vega. Si preferiu la platja i el sol, podeu anar fins a València, o fins i tot podeu passar 3 dies a la costa del país Basc.