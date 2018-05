Mercat de les Herbes de la Ratafia 2018: Totes les activitats

Aquest cap de setmana se celebra la 5a edició del Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, i el 65è Concurs i Exposició de Flors, un dels més antics de Catalunya. L´esdeveniment és un punt de referència pe als experts en etnobotànica, els usos de les plantes en la salut, la cuina o el benestar i les tradicions remeieres, culturals i populars de Catalunya.

Dissabte 5 de maig

Mercat del rest amb productors locals de verdures i recol·lectors d´herbes.

Durant tot el dia - Plaça Farners

Mostra d´art floral

Durant tot el dia - Església de Sant Sebastià, Sala Lluís Caparrós del Centre Municipal d´Educació.

Obertura del Mercat de les Herbes de la Ratafia. Espai dedicat a l´exposició i explicació de remeis naturals i usos de les plantes remeieres a càrrec de Les Remeieres

Durant tot el dia - Plaça Farners

Degustació de productes locals artesanals o d´altres fets amb herbes

Durant tot el dia - Parada de La Bulla

Pintada de cares amb motius florals, a càrrec de Dana Belly Art

Durant tot el dia - Parada de La Bulla

Curs "Introducció a la botànica bàsica: temporalitat, hàbitats i usos de les herbes del nostre entorn", amb l´Astrid van Ginkel.

De 9.00 a 14.00 - Arxiu Comarcal

Sortida familiar amb nens i nenes per conèixer les herbes de la ratafia, amb l´Anna Selga (farmacèutica i experta en herbes).

10.00 - Parc de Sant Salvador

Taller "Tints naturals amb flors", amb la Laia Aguilà del Talleret del Clot.

10.00 - Pl. Farners

Taller "Elaboració d´un perfum personal amb essències florals", amb la Judith Ramírez Les Remeieres.

11.30 - Pl. Farners

Presentació de l´edició especial de la millor ratafia local 2017 amb el guanyador, en Pere Coma

13.00 - Pl. Farners

Taller de cuina: Elaboració d´aperitius amb herbes i productes del projecte "Localitza. Productes de la Selva", amb la Laia Farré (La Cuina de na Laia).

13.05 - Pl. Farners

Taller "Remeis per les al·lèrgies estacionals amb herbes remeieres", a càrrec de la Judith Ramírez de Les Remeieres.

16.00 - Pl. Farners

Taller de tisanes i presentació del llibre de fra Valentí Serra de Manresa. Tornar als remeis de sempre. Coneixerem les propietats de les plantes medicinals, descobrirem els secrets de pocions i ungüents, prepararem una tisana com es feia abans i en farem un tast juntament amb la Ratafia de l'Ermità.

17.00 - Arxiu Comarcal

Xerrada "Els secrets del safrà", amb Toni Rius de Safrà Colomí

18.00 - Pl. Farners

Xerrada "L'etnobotànica: persones, plantes, cultura i benestar" a càrrec d´en Joan Vallès Xirau, catedràtic de Botànica de la UB.

18.30 - Arxiu Comarcal

Ruixada de les essències amb la Confraria Jove i amb tots els joves que vulguin divertir-se tot remullant-se.

18:30 - Pl. Farners

Espectacle "Paella xinxollada", amb el col·lectiu Compartir Dona Gustet. Mentre cuinem la paella seurem al voltant per compartir i conversar. Amb intervencions especials d´artistes i productors com Joan Serinyena, Paula Rísquez, Cooperativa Tres Cadires i altres sorpreses€ Ho organitza La Bulla.

19 - Pl. Farners

Sopar popular de paella xinxollada. Preu d´un plat de paella: 8 € Tiquets de venda a la parada de La Bulla durant el dissabte. Anticipats: Can Net i Ateneu Popular Salvadora Catà

21 - Pl. Farners

Espectacle poeticomusical "Cuidem-nos", del grup Ovidi4, format per l´activista David Fernàndez, la vocalista Mireia Vives, el músic Borja Penalba i el poeta David Caño. Entrada gratuïta.

22.30 - Pl. Farners

Diumenge 6 de maig



Mostra d´art floral

Durant tot el dia - Església de Sant Sebastià, Sala Lluís Caparrós del Centre Municipal d´Educació.

Obertura del Mercat de les Herbes de la Ratafia. Espai dedicat a l´exposició i explicació de remeis naturals i usos de les plantes remeieres a càrrec de Les Remeieres

Durant tot el dia - Plaça Farners

Degustació de productes locals artesanals o d´altres fets amb herbes

Durant tot el dia - Parada de La Bulla

Pintada de cares amb motius florals, a càrrec de Dana Belly Art

Durant tot el dia - Parada de La Bulla

"Maridatge entre flors", amb l´Evarist March (Naturalwalks i El Celler de Can Roca) i el sommelier Carles Aymerich (millor sommelier d´Espanya 2009) ens transportaran al territori a través de les aromes i sensacions en boca. Maridatge amb flors silvestres mediterrànies i vins de Catalunya. Una mirada singular i original que combina, al paladar, el paisatge vegetal i la història a través del vi. Caminada i tast, preu 20 €. Màxim 20 persones.

9.00 - Parc de St. Salvador

Taller de tast de mels amb la M. Àngels Boixadera, apicultora, i en Miquel Gil, tècnic de la Cooperativa Apícola del Perelló. Una activitat per conèixer millor les mels, identificar el seu origen floral a partir del color, l´aroma, el gust, la textura€ Hi col·labora l´Escola Agrària Forestal Casa Xifra.

9:30 - Arxiu Comarcal

Parades d´herbes dels Petits Confrares dedicades a les herbes de la Ratafia.

Tot seguit lliurament del premis a les remeieres emèrites a Lola Ribas i Paulina Boada.

10.00 - Pl. Farners

Taller de remeis casolans en pediatria (fitoaromateràpia), amb la Judith Ramírez de Les Remeieres

10.00 - Pl. Farners

Xerrada "La flora medicinal d´Osona i els usos etnobotànics", amb en Santi Jàvega, "l´herbolari" de Sau.

11.30 Arxiu Comarcal

Taller infantil d´il·lustració amb tints naturals, a càrrec d´Isabel Mestras, autora entre molts d´altres del llibre L´àvia Coloma fa ratafia.

11:30 - Plaça Farners

Taller de cuina amb plantes tradicionals en desús amb el col·lectiu Eixarcolant.

12.00 - Pl. Farners

Concert, a l´hora del vermut, amb els combos de l´Escola de Música Municipal Josep Carbó.

13.00 - Pl. Farners

Dinar popular de cuina silvestre, un àpat saludable i amb sabors de natura salvatge, a càrrec del col·lectiu Eixarcolant, a les Mesures de la plaça Farners. Preu: 10 €

14.00 - Pl. Farners

Sortida per conèixer la vegetació ruderal i recol·lecció de vegetació comestible. Punt de trobada al pont del parc de Sant Salvador, amb en Marc Talavera del col·lectiu Eixarcolant.

16.00 - Parc de St. Salvador

Passejada amb patinets engalanats amb herbes pels carrers del centre i acompanyats pels capgrossos de Santa Coloma. Col·labora la Colla Gegantera.

16.30 - Pl. Farners

Taller d´aigües de flors i refrescos analcohòlics per la Lola Puig, ecocuinera.

17.00 - Pl. Farners

Xerrada i tast d´herbes silvestres. Se n´explicaran les propietats, com cultivar-les, com recol·lectar-les i com es poden utilitzar a la cuina, amb en Marc Talavera del col·lectiu Eixarcolant.

18.00 - Arxiu Comarcal

Taller familiar de fer llaminadures saludables, amb la Raquel Maspoch (Abèlia i Mel).

18.00 - Pl. Farners

Concert infantil amb Mainasons. La Nia, la Mel i en Ton cantaran i ballaran acompanyats de la banda de set músics. Tot seguit, xocolatada infantil aromatitzada amb menta. Hi col·labora Sol Solet Rialles.

18.30 - Pl. Farners