Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El Triumvirat Mediterrani de l´Escala

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, de l´Escala, arriba aquest cap de setmana a la 23a edició i programa una quarantena d´activitats entre dissabte i diumenge. Com és tradicional, les activitats es reparteixen entre el nucli antic de l´Escala i el recinte del Museu d´Arqueologia de Catalunya-Empúries. Al nucli antic, la jornada de dissabte inclou des de l´obertura del Mercat del Triumvirat fins a l´espectacle de foc que es fa a la Platja a la nit. També hi ha diferents espectacles d´animació, com l´Etilum, el soldat romà o altres activitats itinerants per ambientar els carrers del nucli antic. El diumenge es concentra l´activitat al nucli antic, amb una nova oportunitat per gaudir dels espectacles de carrer i de clàssics com és la lluita de gladiadors. També hi haurà jornada de portes obertes a l´Alfolí de la Sal.



Mercat d´herbes de ratafia

Diversos espais (Santa Coloma de Farners) · Dissabte 5 i diumenge 6

La cultura de la ratafia tindrà aquesta cap de setmana una cita a Santa Coloma de Farners. El Mercat de les herbes de la ratafia proposa, durant dos dies, una sèrie d´activitats relaciones amb la producció d´aquest licor típic de la zona de la Selva, amb mercat de productes, xerrades i activitats per a tota la família.



Begur s´omple de flors

Diversos espais (Begur) · Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6

De divendres a diumenge, el municipi de Begur celebra una nova edició de la seva festa de les flors, el Begur en Flor. Tres dies en els quals el poble tindrà els seus racons més emblemàtics guarnits de decoracions florals. A més, per acabar d´amenitzar la festa, el Begur en Flor també inclou activitats paral·leles com música, balls i gastronomia.



El conte de la rateta

Teatre Municipal (Roses) · Diumenge 6

L´avioneta de l´Alice, la Kate i la Fiona ha fallat i han caigut enmig d´una granja abandonada? Però de seguida descobreixen que no estan soles i que en aquesta granja habita un animaló a qui li agrada tenir l´escala ben neta. És la rateta presumida! Sembla que la Kate no coneix la seva història, però l´Alice i la Fiona li explicaran.



El saxo de Dani Nel·lo

Sala de Cambra de l´Auditori (Girona) · Dissabte 5

El veterà Dani Nel·lo es presenta aquest dissabte a Girona amb un projecte que dona continuïtat a la tradició dels Saxofonistes Salvatges, els músics que des dels anys 50 van redefinir el paper del saxo en la música popular amb un llenguatge visceral i subversiu. Així, Nel·lo versiona, en aquest àlbum de catorze temes, alguns dels seus herois saxofonistes.



La comèdia adossats

Teatre Principal (Olot) · Divendres 4

23 d´abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès Occidental. El dia s´allarga, comença el bon temps. Els veïns surten a arreglar el jardí, a l´hort, a dinar a fora. Una família catalana de classe mitjana es troba al jardí de la casa d´en Jordi i la Carme. El pare d´en Jordi (l´avi) es diu Jordi; el fill d´en Jordi (el net) també se´n diu.



La bona persona de Sezuan

Sala La Planeta (Girona) · Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6

Bertolt Brecht, amb la història de la prostituta Xen Te ens interroga sobre la bondat humana i sobre si aquesta és possible en un món ple de misèria. Xen Te vol ser bona perquè així ho ha promès als Déus, però la misèria pròpia i la dels que l´envolten l´aboca a una estratègia de supervivència, enginyosa però fatídica.



Visita teatralitzada al Darder

Museu Darder (Banyoles) · Dissabte 5

Francesc Darder és a Banyoles preparant la inauguració del Museu que ha cedit a la població. Una mica atabalat per la feinada, ja que vol tenir-ho tot controlat i a més vol celebrar l´aniversari de la seva dona amb una gran festa. Aquest és el punt de partida de la visita teatralitzada que ofereix aquest dissabte el Museu Darder de Banyoles.



Celana & Baggiani Group

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 5

Des de la seva arribada a Holanda, els músics argentins Guillermo Celano i Marcos Baggiani han esdevingut dos dels agitadors més destacats de l´escena del nou jazz. En les seves gires sempre compten amb la col·laboració de figures locals. En la seva visita al Sunset d´aquest dissabte, estaran acompanyats del saxofonista basc Gorka Benítez.