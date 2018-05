L'hora de Johnny Lawrence

Vista avui, Karate Kid se sosté més per la solvència del director John G. Avildsen i la interpretació de Pat Morita que no per la seva (molt òbvia) construcció dramàtica. També per una altra cosa: William Zabka, l'actor que interpretava el malèvol Johnny Lawrence i que des d'aleshores ha demostrat un gran sentit de l'humor a l'hora de jugar amb la fama del personatge.

Zabka, que no ha tingut una carrera especialment lluïda, s'ha dedicat a riure's del seu paper d'assetjador escolar a Karate Kid amb una persistència admirable. En anuncis televisius, per exemple, però també en sitcoms com Cómo conocí a vuestra madre, on la seva amistat amb els protagonistes era un running gag especialment afortunat. Ara YouTube Red, nascuda com a canal de sèries de la famosa plataforma, li dona l'oportunitat de reviure el personatge i, d'alguna manera, tancar el cercle. Cobra Kai mostra Johhny Lawrence amb quaranta llargs, alcoholitzat i sense amics, prenent la decisió més important de la seva vida adulta: per sortir del forat en el que va entrar després de perdre el torneig amb Daniel LaRusso, reobrirà el dojo per entrenar futurs campions de karate. Però a banda que els alumnes que se li apunten no són ben bé el que s'esperava, l'home continua obsessionat amb LaRusso, amb qui no trigarà a reviure la seva antiga rivalitat.

Hi ha diferents elements que converteixen Cobra Kai en una de les propostes més atractives de la temporada. Per començar, el seu to entre crepuscular i satíric, que la porta a riure's amb mala bava de la nostàlgia per Karate Kid i de l'adolescència en general; també la seva manera de donar la volta al punt de vista dramàtic d'aquella pel·lícula, amb LaRusso convertit en un molt irritant venedor davant d'un Lawrence que, més enllà dels seus evidents problemes d'empatia, acaba essent la viva imatge de les desil·lusions de tota una generació. És a dir, que Cobra Kai és un acte de justícia per a tots aquells que potser no congeniàvem amb Lawrence a l'original, però també pensàvem que LaRusso era tan o més imbècil que ell. La sèrie està formada per deu episodis de trenta minuts.