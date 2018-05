La fi de l'idealisme

El títol d'aquest film pot semblar una targeta de visita, també una declaració d'intencions: el personatge protagonista d'aquest relat no està basat en fets reals, però gairebé podria semblar-ho per la versemblança que l'hi ha volgut donar tant el seu director com el seu actor principal. Dan Gilroy, guionista i director d'aquest film, va donar-se a conèixer (i de quina manera) amb la seva òpera prima Nightcrawler, relat que fou considerat com un dels millors films de l'any 2015 i que ens contava la història d'un jove sense feina que aconseguia fer carrera i molts diners gràcies a ser el primer a arribar a escenaris d'accidents o crims i fer-ne fotografies per vendre-les al millor postor. Rere aquesta història s'hi reflectia una sentida crítica envers la societat en general i els mitjans de comunicació en particular, àvids d'oferir la millor carnassa possible als seus lectors o espectadors prescindint de qualsevol dilema moral.

De dilemes morals també ens parla aquest nou treball de Gilroy, Roman J. Israel, Esq., on un Denzel Washington que s'implica de cap a peus amb el relat que interpreta fins al punt de ser-ne també productor, es posa en la pell del protagonista que dona títol al film per mostrar-nos com un tipus d'una integritat moral fora de dubtes es veu llençat al precipici de l'engany i la traïció. Aferrissat defensor dels drets civils i dels més febles, en Roman es trobarà en una fatal disjuntiva en el moment en el qual el seu cap mori d'un atac de cor i ell es quedi sense feina de la nit al dia. Conscient que no trobarà un cap millor per defensar tot allò en què ell creu, decideix, com a mal menor, acceptar la feina que li proposa en George Pierce, advocat que fou alumne avantatjat del seu enyorat mentor. Tanmateix, ben aviat descobrirà que l'única cosa que empeny Pierce és la seva ambició, i que ell haurà d'adaptar-se a aquesta nova situació per subsistir i deixar de banda tot allò en què havia cregut, a pesar dels dilemes morals que puguin implicar aquesta decisió.

Tal com dèiem, Denzel Washington s'erigeix com a cap de cartell d'aquest relat (pel qual va aconseguir la seva vuitena nominació a l'Oscar) que té com a antagonista principal el personatge de George Pierce que interpreta Collin Farrell, actor que, quan deixa de banda els seus tics i la seva grandiloqüència, es capaç de mostrar notables registres interpretatius.