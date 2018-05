Fires, festes i propostes per aquest diumenge a les comarques gironines

Música i flors conviuen als carrers i places de Begur

El nucli antic de Begur i les cales de Sa Riera, Sa Tuna i Aiguafreda s´omplen de flors, art i música durant tot aquest cap de setmana. A banda de les flors, s´han programat diverses activitats paral·leles, entre les quals destaca la música, la gastronomia o l´animació. Per a més informació visiteu el web www.begur.cat

Teatre: Última representació de «La bona persona de Sezuan» a La Planeta

A les 6 de la tarda a la sala La Planeta, la companyia La Corda presenta «La bona persona de Sezuan». Bertolt Brecht, amb la història de la prostituta Xen Te ens interroga sobre la bondat humana i sobre si aquesta és possible en un món ple de misèria. La gent bona pot viure en aquest món?

Platja d'Aro celebra el Dia Internacional de la Dansa

Dansa A les 6 de la tarda, a la plaça d´Europa, Dia Internacional de la Dansa. Escoles i grups de danses de les comarques de Girona amb coreografies de diverses disciplines de ball



Fira grecoromana a L'Escala

Al llarg del dia, a diferents espais i la platja, celebració de la fira grecoromana i el Triumvirat Mediterrani amb exhibicions, cercaviles i diverses activitats.

Fira del pagès a Maçanet de la Selva

A les 10 del matí, obertura de la fira i al llarg del dia diferents activitats com tractorada, balls, arrossada popular, sardanes i demostracions diverses.

Fira del disc a Sant Gregori

A partir de les 10 del matí, a l´Espai la Pineda, fira del disc i cultura del rock´n roll de la Vall del Llémena amb concerts i diverses activitats.

Fira-mercat de les herbes a Santa Coloma

Al llarg del dia, a la plaça Farners, com a escenari principal fira-mercat de les herbes amb productors locals i altres activitats com tallers, cursos i xerrades, entre d´altres activitats.

Visita teatralitzada a la ciutat ibera d'Ullastret

Nissunin, un dels habitants d'Ullastret, la ciutat ibera més gran de Catalunya, serà el guia d'una visita al jaciment aquest diumenge a les 12 h. Passejant pel jaciment, els participants en aquesta visita teatralitzada s'endinsaran en la vida quotidiana de capital de la tribu ibèrica dels indigets que dominaven un ampli territori del qual n'explotaven els recursos i en gestionaven el comerç. Podreu Descobrir com vivien, es vestien, s'alimentaven o en què creien, passejant per un jaciment únic situat en un entorn espectacular

Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera

Última jornada de la iniciativa de shopping social que organitza la fundació Ramon Noguera a Girona. Uns 4.000 metres quadrats d´expositors de 40 marques de moda a preus rebaixats. L´esdeveniment s´ha convertit en un clar referent de les fires amb descomptes importants que es fan a Girona amb el gran afegitó que el 5% de les vendes que es facin durant els quatre dies es destinaran a impulsar projectes socials de la Fundació.

Festa Major de Celrà

- A les 10 del matí, pintada al carrer a la plaça Catalunya.

- Al llarg del matí, visita a l´exposició a la Torre Desvern, mostra de patis i exposició de rams i flors.

- A les 11 del matí, a l´església, cercavila amb els capgrossos de Celrà i els grallers i timbalers de la colla gegantera.

- A les 11 del matí, a l´església, ofici amb la coral vergelitana.

- A 2/4 d´1 del migdia, sardanes a la plaça de l´església.

- A les 2 de la tarda, a la sala d´entitats del centre cultural la Fàbrica, dinar solidari.

- A les 5 de la tarda, a la plaça de l´església, sardanes.

- A 2/4 de 6 de la tarda, al carrer Major, espectacle de circ de Can Cors.

- A les 7 de la tarda, a l´envelat, concert i ball a càrrec de la Selvatana.

-?A 2/4 de 8 del vespre, espectacle de circ al carrer Major.

Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres

- A partir de les 8 del matí, al centre de la ciutat, matinades de Grallers i Timbalers.

- A les 9 del matí, a l´envelat de la plaça Catalunya, trobada de puntaires.

-?A 2/4 de 12 del migdia, a les pistes de tennis municipals, finals del torneig de fires i festes de la Santa Creu.

- A les 12 del migdia, a la plaça de l´Ajuntament, diada castellera.

- A les 12 del migdia, a la Rambla, sardanes amb la cobla Montgrins.

- A les 12 del migdia, a la plaça del Parc Bosc Los Galindos, Udul.

- A les 12 del migdia, pels carrers de la ciutat, rua de Seat 600 i vehicles antics.

- A les 2 del migdia, a la Caseta de la Casa Cultural d´Andalusia, dinar de germanor de socis i amics.

- A les 5 de la tarda, a la Caseta de la Casa Cultural d´Andalusia, concurs de sevillanes.

- A les 6 de la tarda, a la Cate, teatre infantil amb el Mag Stigman.

- A les 6 de la tarda, a la plaça del Parc Bosc Galindos, Udul.

- A les 6 de la tarda, a la plaça Catalunya, concurs de colles sardanistes amb La Cobla Principal d´Olot.

- A 2/4 de 7 de la tarda, a la Caseta de la Casa Cultural d´Andalusia, actuació dels alumnes de l´entitat amb Pilar Sánchez.

- A les 8 del vespre, a l´envelat de la plaça Catalunya, ball amb l´orquestra Montgrins.

- A partir de les 10 de la nit, al parc de les Aigües, castell de focs d´artifici i espectacle piromusical.

Pedalada a Girona

A 2/4 d´11 del matí, amb sortida des de la Rosaleda, situada al parc de la Devesa, pedalada popular Floral 2018 organitzada per la plataforma Mou-te en bici. Els participants poden decorar les seves bicicletes amb motius florals, i hi haurà premis per als millors en la categoria d´infantil, adult i família. En acabat, es farà un vermut popular.