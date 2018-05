Balada trista per a «El Chapo»

Quan «El Chapo» Guzmán torna a escapar de l'última batuda, les agències nord-americanes i la policia mexicana es donen per vençudes. Només un home, Andrew Hogan, agent de la DEA, seguirà des de llavors la seva pista fins capturar-lo.

matías crowder

Un traficant sap que ha arribat al cim quan una cançó porta el seu nom. Es diuen «narcocorridos», balada amb un estil musical tradicional mexicà la lletra dels quals relata les gestes d'un traficant de droga. En l'època en què El Chapo era declarat l'enemic públic número 1 d'Estats Units, tota una òpera barroca de rivets dantescs circulava pels districtes més durs de Mèxic.

I no era per a menys. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, àlies El Chapo, nascut a La Tuna, una petita població rural del conflictiu estat de Sinaloa, s'havia convertit en el narcotraficant més poderós del món. El líder del càrtel de Sinaloa portava una agitava vida plena d'entrades i fugides de la presó, escapant en quatre oportunitats de diferents centres penitenciaris. En una de les seves declaracions a la policia va confessar haver matat entre 2.000 i 3.000 persones.

El Chapo era l'ànima i el cervell del càrtel. Multimilionari, el 2013 la revista Forbes el va col·locar en el lloc 67 de la llista de les persones més poderoses del món, era aficionat a les seves núvies, que es comptaven per desenes. Mantenia, a més, una àmplia xarxa de funcionaris corruptes de tota mena que feia possible no només la seva llibertat, sinó que es mogués a gust per les ciutats de Mèxic.

Cada generació té la seva figura criminal de referència, com Jesse James, Al Capone o Pablo Escobar. «El Chapo» es convertiria en el cap de la droga més famós del segle XXI. La seva organització arribaria a moure un total de quaranta mil milions de dòlars ( Forbes) i desplegava els seus tentacles en més de trenta països.

Però com hi ha una figura criminal també hi ha un Wyatt Earp o Eliot Ness que equilibra la balança. Aquest és el paper d'Andrew Hogan, l'agent especial de la DEA que aconseguiria capturar Guzmán després d'anys de seguir-li la pista i que escriuria, al costat de Douglas Century, conegut autor de grans best-sellers, el present volum en una versió decantada amb rigidesa a la no ficció més compromesa.

Els serveis d'intel·ligència havien donat el cas per perdut, després que les últimes batudes fossin un fracàs. En el temps en què Andrew Hogan va començar a investigar sobre el capo d'un dels càrtels més grans del món, li cridaria l'atenció que cap agència estigués darrere de Guzmán.

«El Chapo» sempre havia anat diversos passos per davant dels seus captors, perfeccionant el mètode d'aparença virtual, aquell biaix que li permet estar a tot arreu i enlloc. En l'època en què els satèl·lits poden rastrejar una agulla en un paller, Guzmán s'havia tornat invisible. En semblant organització, el taló d'Aquil·les, comprèn Hogan, es troba en la seva comunicació. Altres vegades han cregut trobar el telèfon de Guzmán, però la veritat és que aquest utilitza «miralls». Aquests «miralls», «pobres diables tancats en una habitació», reben els missatges i els passen a un altre nivell, d'on reben les ordres que han d'enviar.

És a través d'aquest laberint telefònic que la DEA comença a rastrejar milers de missatges fins lligar caps i desxifrar els nivells de l'organització criminal. «El Chapo» no és un semideu, sinó un home qualsevol que trepitja la pols en caminar, i que per això mateix ha de trobar-se en algun lloc. La seva balada, des de llavors, sagnant i trista, tenia els dies comptats.