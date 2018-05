Cara a cara

Després de debutar com a cineasta amb dues comèdies com Swingers (1996) i Viviendo sin límites (1999), que foren força ben acollides dins dels marges del cinema independent nord-americà, el novaiorquès Doug Liman sorprenia tothom amb el canvi de registre que va esdevenir El caso Bourne (2002), film protagonitzat per Matt Damon que oferia una estimulant trama narrativa dins de l'àmbit del cinema d'espionatge. L'èxit de crítica i públic que va obtenir aquest relat va servir perquè Liman pogués establir-se dins la gran indústria i dirigir pel·lícules de pressupostos folgats amb certa llibertat creativa.

Tanmateix, i vist el bagatge que ens ha ofert fins ara el director, sembla que aquesta oportunitat no l'ha aprofitat en excés, tot composant una filmografia que combina títols més aviat mediocres com Sr. y Sra. Smith (exclusiu vehicle de lluïment per a la parella de moda que formaven l'any 2005 Brad Pitt i Angelina Jolie) amb d'altres un pel més reeixits com Al filo de mañana (2014), on Tom Cruise protagonitzava un relat que jugava amb el fet de repetir-se contínuament. Precisament amb Tom Cruise, Liman va signar el seu darrer film Barry Seal (2017) que, tot i rodar-se gairebé en paral·lel amb The Wall, la pel·lícula que ens ocupa, va estrenar-se molt abans.

Els motius els podem trobar en el risc que s'imposa en tot el relat de The Wall: amb pràcticament un únic espai i dos protagonistes en tot el metratge (ja que del tercer en discòrdia, el seu antagonista, només en sentim la veu) el film en proposa un tour de force narratiu al voltant de dos soldats nord-americans que, a les acaballes de la guerra de l'Iraq, es veuran atrapats rere un mur i sense escapatòria possible a causa de l'amenaça constant que els infligeix un franctirador iraquià proper.

El fet que un dels dos estigui ferit i que es trobin en ple desert agreujarà la seva situació i provocarà que hagin de trobar una solució ràpida i efectiva a la terrible conjuntura en què s'han trobat. Les dificultats d'aquest rodatge i les sospites al voltant de la escassa acollida que podria tenir entre el públic aquest relat van fer que el guió de The Wall anés deambulant d'estudi en estudi fins que la gran cadena logística Amazon el triés per debutar en el terreny de la producció cinematogràfica. Esculls, en definitiva, que han anat postergant l'estrena d'aquest film protagonitzat per John Cena, Aaron Taylor-Johnson i Laith Nakli.