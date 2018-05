La gran decisió

En poc més d´un mes començarà la Copa Mundial de Futbol de Rússia 2018 i, com és habitual des de fa ja molts anys, l´esdeveniment esportiu arriba acompanyat de novetats en el sector dels televisors.

Els principals fabricants del món aprofiten per llançar tot un batalló de nous televisors ja que en aquestes dates molts aprofiten per canviar les seves velles pantalles. A més, aquest any es dona el cas que per primera vegada en la història tots els partits del Mundial es retransmetran en resolució 4K, una definició quatre vegades superior a l´estàndard actual.

Però si alguna cosa cal destacar –a més del 4K– dels nous models que estan sorgint és que, a més d´aquesta més alta definició, incorporen ja tecnologies d´imatge que milloren moltíssim la seva qualitat, color, brillantor i contrast. Gràcies a la tecnologia HDR –alt rang dinàmic– s´aconsegueix un realisme en la imatge com mai s´havia vist fins ara en un televisor. Això és possible gràcies a les noves tecnologies de pantalla. Els panells OLED adoptats per LG, Sony i Panasonic en els seus televisors de gamma alta suposen una gran evolució. Per la seva banda, Samsung ha decidit optar per una altra tecnologia per a les seves pantalles denominada QLED. Es tracta d´un model que destaca per la qualitat d´imatge, notablement molt superior al LED tradicional.



Processadors i so

Al final, el panell amb el qual està fabricada la pantalla, sigui OLED o QLED, no és més que una part d´un conjunt en el qual el processador d´imatge és part fonamental. Aquests processadors s´encarreguen de convertir la imatge que arriba des de la font –sigui TDT, internet o un dispositiu extern– i millorar-la. Aquests processadors són els que marcaran la diferència –juntament amb la tecnologia de la pantalla– pel que fa a qualitat. I també en el preu. Així, per exemple, a igual qualitat de pantalla, el processador farà que un televisor es vegi millor que un altre.

El so és l´altre gran element a tenir en compte abans de canviar de televisor. La solució perfecta és un conjunt extern, ja sigui a través d´una barra de so o d´un sistema de Home Cinema. Però els productes estrella dels principals fabricants ja incorporen solucions d´àudio amb una qualitat realment sorprenent. En aquests casos no cal res més.

Al final, el nostre pressupost serà el que marqui quin model de televisor podem o volem comprar, però dins dels diferents rangs de preu hi ha moltes opcions. De les quatre que il·lustren aquesta pàgina, qualsevol d´elles és perfecta. Tant que, després d´haver-los vist en funcionament, un servidor no és capaç de dir quin és millor. Depèn del gust de cadascun.

I és que estem davant els que són els millors televisors que, amb una inversió bastant elevada, es poden comprar. El millor per decidir-se és anar a una botiga, veure la seva qualitat d´imatge, escoltar la puresa del so i decidir-se per un. I si el pressupost no arriba, hi ha moltes altres opcions. Això sí, 4K i HDR.