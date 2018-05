Morir o morir

Jeff Wadlow es va guanyar el cor dels amants del terror amb Cry Wolf, una modesta però molt efectiva pel·lícula que reflexionava amb molta gràcia sobre els mecanismes que fan possible el gènere. Després d´un parell de relliscades i la notable Kick Ass 2, el director torna a l´slasher amb una divertida variant que aconsegueix enganxar malgrat jugar amb elements molt prototípics.

Verdad o reto comença, com no podia ser d´una altra manera, amb uns adolescents passant-s´ho molt bé i decidint jugar al popular joc que dona títol a la pel·lícula. Però alguna cosa surt malament: de forma inexplicable, tots els que durant el joc han refusat dir la veritat o han dit alguna mentida comencen a morir. Els que sobreviuen decideixen sumar forces per aclarir què està passant i, el més important, com aturar-ho. Si bé és veritat que l´origen de tots els mals no és especialment original (un dels problemes d´haver vist molts films del gènere és que costa que et sorprenguin) i que alguns diàlegs i situacions ratllen el deliri, Verdad o reto acaba funcionant per la magnífica planificació d´algunes escenes d´impacte i també pels seus tronats però molt funcionals tocs d´humor.

La pel·lícula, que ha estat tot un èxit a les taquilles nord-americanes (en gran mesura perquè només ha costat 3,5 milions de dòlars), compta amb un repartiment artístic encapçalat per Lucy Hale, tota una estrella des que va protagonitzar la sèrie Pequeñas mentirosas, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto, Sophia Taylor Ali, Landon Liboiron, Aurora Perrineau i Tyler Posey, popular gràcies a la sèrie Teen Wolf.