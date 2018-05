Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

A Capella, un homenatge a les veus

Coincidint amb l´arrencada de Temps de Flors, Girona acull a partir de dissabte la setena edició del festival A Capella, que s´allargarà fins el 20 de maig. Els polonesos Audiofeels seran els encarregats d´encetar la programació aquest dissabte, a les 6 de la tarda a la Plaça Independència, amb una experiència vocal que no deixarà a ningú indiferent. El mateix dissabte, a 2/4 de 9 del vespre a l´Auditori de Girona, serà el torn els cap de cartell d´aquesta edició, els suecs The Real Group (a la imatge), que demostraran perquè estan considerats com una de les millors formacions vocals d´Europa. Diumenge, a 2/4 d´1 del migdia, la formació de Tortosa Cor Flumine proposa un vermut vocal a la Casa Solterra i a la tarda, a les 6 de la tarda a la plaça Independència, Les Anxovetes i The Hanfris Quartet retran un homenatge coral al repertori de The Beatles.



Doremifa'n Flors

Diversos espais (Calonge) · Dissabte 12 i diumenge 13

Els carrers del centre històric de Calonge s´engalanaran al llarg d´aquest cap de setmana. El Doremifa´n Flors obrirà les portes el dissabte a les 12 h, i es podran visitar els diferents espais durant tot el dissabte, fins al vespre i també durant tot el diumenge. Durant aquests dos dies, la música en viu també acompanyarà els visitants.



La revolta dels segadors

Diversos espais (Santa Coloma de Farners) · Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13

Santa Coloma de Farners reviurà aquest cap de setmana el maig de 1640 amb la celebració d´una nova edició de la Festa de la Revolta. Durant tot el cap de setmana, a la plaça Farners hi haurà un mercat d'artesans, campaments dels segadors, recreacions històriques, visites guiades teatralitzades, exposicions i animació.



Les bruixes es deixen veure

Diversos espais (Llers) · Dissabte 12 i diumenge 13

El municipi de Llers dedica el cap de setmana a les bruixes. La Fira Bruixa comptarà amb un seguit d'activitats per a totes les edats com tallers, espectacles de màgia, xerrades, balls de bruixes i bruixots, cercaviles, animació infantil i representacions teatrals. Tot per rendir homenatge a aquesta figura tant màgica com llegendària.



Salten les espurnes

Parc de l´Estació (Llagostera) · Dissabte 12

Mazoni, Cesk Freixas, Miquel Abras, La Folie, Ferran Exceso amb Fran Mariscal (imatge), Paula Grande, Rusó Sala o la Cia. Circolate són alguns dels artistes que es donaran cita aquest dissabte a Llagostera, en la primera edició del Festival Espurnes, un nou esdeveniment organitzat pel grup de música llagosterenc Sotrac i la revista musical La Tornada.



Joan Miquel Oliver

Teatre Principal (Olot) · Dissabte 12

Després de tres anys i setanta concerts enlairant el seu Pegasus (2015), Joan Miquel Oliver continua presentant el seu nou àlbum, Atlantis (2017). El que va ser fundador, compositor i guitarrista d´Antònia Font obre, amb Atlantis, el ventall estilístic: de l´antifolk a l´electro, de la rumba al funk, del pop pur a tot el que es pugui imaginar.



«A bit of broadway»

Espai Ter (Torroella de Montgrí) · Diumenge 13

El reconegut dramaturg Joan Maria Segura i la directora Júlia Mora han creat per a la Escola de Música Moderna de Girona un espectacle vibrant destinat al públic familiar i escolar que actualitza els èxits més sonats de l´època daurada del music hall. A bit of Broadway és el musical educatiu de major format creat a l´Espai Català.



«Cita a cegues»

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Divendres 11

Sol Picó, Premi Nacional de Dansa 2016, i Marco Mezquida presenten el segon dels quatre espectacles que aquest oferirà com a artista resident de l´Ateneu de Banyoles 2018. Un viatge musical amb sinestèsia de moviments i sons. Una trobada a través d'un xat dona motiu al fet que es coneguin els protagonistes d'aquesta història d'amor.



El comediant

Sala La Planeta (Girona) · Dissabte 12 i diumenge 13

Marcel Tomàs (Cascai Teatre) torna aquest cap de setmana a La Planeta amb El Comediant, un fantàstic totum revolutum, un ingeniós i divertidíssim espectacle. El fa amb humor, música, objectes, improvisacions, imaginació, histrionisme, poesia, crítica i reflexió, segons la millor tradició del cabaret. Tot per entretenir el públic.